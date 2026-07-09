Perché Leapmotor è diventata l'arma segreta di Stellantis

Stellantis è nata all'inizio del 2021, quando le trattative tra PSA (Peugeot, Citroën, Opel/Vauxhall e DS) e FCA (i gruppi Fiat e Chrysler) hanno portato alla loro fusione. All'epoca era il quarto costruttore automobilistico al mondo, alle spalle di Toyota, Volkswagen Group e Hyundai-Kia. In quel momento il nuovo gruppo aveva venduto 6,5 milioni di veicoli, in calo rispetto agli 8 milioni di unità complessivamente immatricolate prima della pandemia, nel 2019.

Negli ultimi due anni la situazione del costruttore è però peggiorata drasticamente a causa di una serie di problemi. C'è stata, tuttavia, una mossa particolarmente azzeccata che si sta rivelando un vero e proprio salvagente. L'acquisizione del 20% di Leapmotor da parte di Stellantis, avvenuta nell'ottobre 2023, ha preceduto la creazione di una joint venture controllata al 51% da Stellantis e al 49% da Leapmotor, dedicata alla distribuzione e alla produzione delle vetture del marchio cinese al di fuori della Cina.

Pur non detenendo il pieno controllo di Leapmotor, l'accordo con Stellantis si è dimostrato finora vincente. Da un lato, il costruttore cinese beneficia di un accesso più semplice e rapido ai mercati esteri, come Europa e America Latina. Dall'altro, Stellantis può contare su uno dei produttori automobilistici cinesi in più rapida crescita e sulle sue competenze nello sviluppo e nella produzione di veicoli elettrici.

Un marchio con un enorme potenziale

Leapmotor ha iniziato a vendere automobili nel 2020, dopo il lancio dei suoi primi due modelli, la T03 e la C11. Già l'anno successivo le vendite erano più che quadruplicate, anche se il marchio rappresentava ancora un attore marginale nell'enorme mercato automobilistico cinese.

14 Fonte: Leapmotor

Nel 2022 Leapmotor ha superato le 100.000 vetture vendute, con una crescita del 158% rispetto al 2021. Nel 2023 i volumi sono saliti a 144.200 unità.

La vera svolta è però arrivata nel 2024, quando i riflettori si sono accesi sul marchio grazie ai suoi prodotti competitivi e alla collaborazione con Stellantis. Le vendite globali, concentrate principalmente in Cina, sono raddoppiate rispetto al 2023, raggiungendo 293.700 unità. Nel frattempo, la gamma era passata dai due modelli del 2020 a cinque, comprendendo tre SUV, una berlina e una city car.

Leapmotor B01 al Salone di Shanghai Foto di: Motor1 Brasil Leapmotor B05 Foto di: Leapmotor

Lo scorso anno il marchio cinese ha raddoppiato ancora una volta le proprie vendite, arrivando a sfiorare le 600.000 unità. La crescita è stata sostenuta dall'introduzione di quattro nuovi modelli: la berlina B01, la hatchback B05, il SUV compatto B10 e il SUV di grandi dimensioni D19. Anche le vendite sui mercati esteri hanno contribuito a questo risultato record.

Evoluzione della quota di mercato | Giugno 2025 vs maggio 2026 Foto di: Motor1 Italy

Nel 2026 la crescita continua

La situazione appare ancora più positiva nei primi sei mesi di quest'anno. Fino a giugno, Leapmotor ha venduto 375.000 automobili nel mondo, con un incremento del 69% rispetto al primo semestre del 2025.

Il rallentamento del ritmo di crescita rispetto agli anni precedenti è in parte spiegato dalle difficili condizioni del mercato automobilistico cinese, dove la guerra dei prezzi sta mettendo sotto pressione tutti i costruttori. Nonostante ciò, Leapmotor continua a beneficiare di risultati eccezionali sui mercati internazionali, con le esportazioni che rappresentano ormai circa un terzo delle vendite complessive.

Evoluzione della gamma e delle vendite Foto di: Motor1 Italy

Grazie a questi risultati, Stellantis può tirare almeno in parte un sospiro di sollievo e contare su una nuova fonte di crescita in un momento in cui l'incertezza continua a pesare sui costruttori automobilistici tradizionali.

Fotogallery: Leapmotor B10, la prova