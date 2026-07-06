Il nuovo SUV di Leapmotor si può ordinare, ecco quanto costa

Presentata in Cina ad aprile arriva adesso in Italia la Leapmotor B03X, nuovo SUV compatto della Casa cinese chiamato A10 in patria e dedicato alla mobilità cittadina. Lunga 4,27 metri, quasi come la Renault Captur, ha forme regolari e tondeggianti, riprendendo in pieno lo stile del resto della gamma.

Disponibile unicamente con motorizzazioni elettriche, almeno per il momento, la Leapmotor B03X ha un prezzo di partenza fissato a 24.900 euro, che diventano 19.900 con l'offerta lancio, proponendosi come uno dei modelli più economici del segmento.

Leapmotor B03X, gli allestimenti

Come da tradizione per il brand anche la Leapmotor B03X semplifica l'offerta con 2 allestimenti: Life e Design.

Leapmotor B03X Life: di serie prevede luci full LED, climatizzatore automatico, display centrale da 14,6", vari sistemi di assistenza alla guida di Livello 2 e portapacchi.

Leapmotor B03X Design: cerchi in lega da 18", sedili in ecopelle regolalibi elettricamente e riscaldabili, telecamere a 360°, sensori di parcheggio anteriori e batteria da 53,0 kWh.

Leapmotor B03X, gli interni Foto di: Leapmotor

Leapmotor B03X, i prezzi

Versione Motore Prezzo Leapmotor B03X Life BEV 39,8 kWh 24.900 euro Leapmotor B03X Life BEV 53 kWh 27.400 euro Leapmotor B03X Design BEV 53 kWh 29.400 euro

Come detto in occasione del lancio Leapmotor ha attivato una speciale offerta sul prezzo della B03X: 2.000 euro di sconto, ai quali si possono aggiungere altri 2.000 in caso di permuta o rottamazione e ulteriori 1.000 per i primi clienti, così da portare il prezzo di attacco a 19.900 euro.

Leapmotor B03X Foto di: Leapmotor

Leapmotor B03X: i motori

La Leapmotor B03X è disponibile unicamente con powertrain elettrici, entrambi dotati di un motore anteriore da 197 CV (145 kW) e 200 Nm di coppia. Ad alimentarlo ci pensano o un pacco batterie da 39,8 kWh, per un'autonomia dichiarata di 292 km (WLTP), 416 km in ciclo urbano o uno più potente da 53,0 kWh che promette 382 km di autonomia, 554 km nel ciclo urbano.