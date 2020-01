Gli ultimi blocchi del traffico nelle grandi città italiane, da Roma a Milano a Torino, fanno tornare d'attualità una domanda classica degli ultimi anni: la mia auto, benzina o diesel, è Euro 5 o Euro 6? Nelle decine di ordinanze diverse da città a città e anche a seconda della regione e provincia, si leggono frasi del tipo: “Possono circolare solo veicoli da Euro 4 in su”, “Vietata la circolazione a veicoli Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 ed Euro 6 diesel”. Con tutte le problematiche al seguito, come il Vigile che ferma una vettura in caso di dubbio, il mezzo non è in regola e appioppa la multa da 163 a 658 euro (articolo 13bis del Codice della Strada).

Per fare un po' di chiarezza vogliamo quindi spiegare come si riconosce lo standard, ovvero com'è possibile capire se un'auto è omologata Euro 5 o 6, visto che sempre più spesso questo fa la differenza per poter circolare nei giorni di blocco del traffico. Tranne nei casi come quello di Roma che ha deciso, visti gli sforamenti delle soglie di NO2 e PM10 nell'aria, di bloccare tutte le auto diesel, euro 6 comprese. Nulla in vista invece per le omologazioni Euro 7, visto che le immatricolazioni a partire dall'1 gennaio 2021 dovranno rispondere alla norma Euro 6d-ISC-FCM; per conoscere i limiti di emissioni auto Euro 7 occorre quindi attendere almeno fin verso il 2022.

Euro 5 o Euro 6 sul libretto

Il modo più facile è quello classico: leggere la carta di circolazione perché il libretto riporta i codici dei regolamenti europei e spesso anche la dicitura tipo "Euro 6". Per i libretti di tipo nuovo (formato europeo A4) il regolamento europeo sulle emissioni inquinanti è indicato al rigo V.9 del riquadro 2, mentre nel riquadro 3 è da qualche anno ripetuto in modo più chiaro, accompagnato dallo standard di omologazione (tipo Euro 4, Euro 5, Euro 6, ecc.).

Invece, sui libretti di vecchio tipo, quelli usati fino ad ottobre 1999, è indicato nel riquadro 2 in basso. Su questi vecchi libretti non aspettatevi però di trovare nulla di meglio di un regolamento Euro 2.

In fondo all'articolo trovate l'elenco completo e aggiornato dei codici dei regolamenti europei per Euro5 ed Euro 6. Ricordiamo invece in questa tabella le date da cui è diventato obbligatorio immatricolare solo auto omologate secondo le norme da Euro1 in poi.

Standard Data di prima immatricolazione Euro 1 Gennaio 1993 Euro 2 Gennaio 1997 Euro 3 Gennaio 2001 Euro 4 Gennaio 2006 Euro 5 Gennaio 2011 Euro 6 Settembre 2015

Come controllare online

Altrettanto semplice e rapido è il controllo online delle emissioni dell'auto, consultabili su due diversi portali:

Basta consultare il sito ACI (ma non per tutti). I residenti nelle Regioni convenzionate con l’ACI possono inserire la tipologia di veicolo e la targa. In questo caso, la verifica verrà effettuata sulla base delle informazioni contenute negli archivi delle Regioni convenzionate con ACI. Il link è questo.

(ma non per tutti). I residenti nelle Regioni convenzionate con l’ACI possono inserire la tipologia di veicolo e la targa. In questo caso, la verifica verrà effettuata sulla base delle informazioni contenute negli archivi delle Regioni convenzionate con ACI. Il link è questo. Sul Portale dell’Automobilista: per tutti. La terza soluzione è accedere al Portale dell’Automobilista: il portale di servizi di e-government del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale, dove cittadini, operatori professionali e imprese possono consultare informazioni e accedere ai servizi online a loro dedicati. Il link è questo: basta inserire la targa.

I codici Euro 5

