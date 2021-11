L'ad Benedetto Vigna l'aveva anticipata qualche mese fa, senza però farsi sfuggire alcuno spoiler, rimandando tutto alle Finali Mondiali. E ora che l'universo del Cavallino orbita intorno al Mugello ecco che il centro di gravità diventa lei, la Ferrari Daytona SP3, la nuova special con carrozzeria targa della famiglia "Icona" portata al debutto dalle Monza SP1 ed SP2.

Un'auto per pochi - la tiratura sarà limitata - che debutta nei giorni dedicati al motorsport perché dal motorsport nascono le sue linee: dalle Ferrari 330 P3 e P4 fino alla 350 Can Am, sono numerosi i bolidi che hanno reso immortali gli anni '60 delle gare in pista. Un bolide futuristico fortemente legato al passato, a portare al suo massimo splendore quel motore V12 che ha reso grande Ferrari: 840 CV. E mai, nemmeno con la recente 812 Competizione, quello che è uno dei motori più amati della storia, si era spinto così in alto.

Vista dal vivo, il nostro video

Da dove iniziare?

Ecco la domanda più difficile: perché se già una Ferrari "normale" è un mix di qualità meccaniche di riferimento e design unico e iconico, un pezzo da collezione come la Daytona SP3 eleva all'ennesima potenza ogni elemento. E quindi, da dove iniziare a parlare della nuova Icona di Maranello?

Con i numerosi richiami al passato il design merita di iniziare il racconto, un design fatto di linee sinuose che creano muscoli ora discreti ora ben più accentuati, uno sviluppo orizzontale di frontale e posteriore quasi a voler creare una sorta di "abbraccio" a quell'abitacolo che non richiama nulla della produzione presente (anche se sì, il frontale riprende quello della SF90 Stradale), raccordandosi invece a quelle Ferrari 330 P3/4 che - assieme alla 412 P - nel 1967 trionfarono in parata alla 24 ore di Daytona, in casa della Ford, a vendicare la sconfitta dell'anno prima alla 24 Ore di Le Mans, raccontata nel film "Le Mans '66 - La grande sfida". Il consiglio è quello di andarlo a vedere.

Nasce così quel frontale schiacciato attraversato da una sottile linea orizzontale, nella quale sono inserite le luci diurne, a sormontare una mascherina con disegno tridimensionale dalla quale prendono vita delle "lame" che finiscono poi all'interno delle prese d'aria, unici elementi verticali della carrozzeria.

La fiancata sembra muoversi ed è caratterizzata da una sinuosità estrema, con le portiere ad apertura verticale e gli specchietti sistemati sopra i passaruota anteriori, altro chiaro omaggio alle vetture da corsa. I posteriore è possente e muscoloso, dominato ancora una volta da linee orizzontali nella parte alta, mentre al di sotto spuntano i 2 scarichi rettangolari e l'immenso estrattore.

Digitale e minimal

Anche l'abitacolo della Ferrari Daytona SP3 ha respirato l'aria del motorsport anni '60, con i sedili integrati nella scocca, l'arredamento minimal che non rinuncia al monitor digitale davanti al pilota e tasti virtuali per gestirlo, assieme ad altri comandi per climatizzatore e altre funzioni. Rimangono fisiche le levette per gestire la trasmissione - il doppia frizione 7 rapporti F1 - col disegno che richiama quello degli innesti a vista delle Ferrari del passato.

Pelle e fibra di carbonio la fanno da padrone, e non manca naturalmente il celebre manettino sul volante, per gestire le differenti modalità di guida.

Ferrari Daytona SP3 interni Ferrari Daytona SP3 interni

Andare oltre

Per un'auto della serie Icona sotto la carrozzeria non può che esserci una vera icona di Ferrari: il motore V12 aspirato. Niente elettrificazione, ma il V12 più potente mai installato su una creatura di Maranello: 840 CV a 9.250 giri e coppia di 697 Nm a 7.250 giri. Non si trova però sotto il cofano ma in posizione centrale-posteriore, come sulle auto da competizione.

Si tratta di una nuova evoluzione dell'F140HB della 812 Competizione e assume il nome in codice F140HC, perdendo peso grazie a bielle in titanio e altre migliorie, per una riduzione del 3% del peso rispetto al V12 originale.

Un monumento al motore endotermico chiamato a muovere un'architettura che pesca a piene mani dal mondo dalla Formula 1, con massiccio uso di materiali compositi e di derivazione aeronautica - come la fibra di carbonio T800 - così da ottenere una massa il più contenuta possibile, garantendo un'altissima rigidità strutturale.

Così la Ferrari Daytona SP3 supera i 340 km/h di velocità massima, passando da 0 a 100 km/h in 2,85", mentre i 200 sono raggiunti dopo appena 7,4".