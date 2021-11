E se il 2021 fosse per Ferrari l'anno dei record? A raccontare questa possibilità sono i numeri del terzo trimestre di Maranello, con consegne in crescita rispetto al 2020, assieme ai ricavi netti. In un panorama di crisi globale, con immatricolazioni in costante segno meno, il Cavallino sembra quindi più rampante che mai.

I numeri recitano così: 2.750 auto consegnate tra luglio e settembre 2021, 437 in più rispetto allo stesso periodo del 2020 per un +19%, +11,2% se invece le si paragonano alle consegne del terzo trimestre 2019 mentre i ricavi netti sono stati di 1.053 milioni di euro: +18,6% se paragonati al 2020 e +15,1% rispetto al 2019. Crescita costante che sembra non conoscere ostacoli in nessuno dei mercati.

La rincorsa della Cina

Il mercato di riferimento rimane quello EMEA, comprensivo quindi anche del Medio Oriente, che nel terzo trimestre 2021 ha visto consegnare 1.308 nuove Ferrari, in aumento del 2% rispetto allo stesso periodo dell'anno passato, mentre se si guarda da gennaio a settembre le vendite totali sono state 4.104, per una crescita del 17%. Cresce ancora di più il mercato americano che ha visto 706 Ferrari trovare casa, in aumento del 40% rispetto al terzo trimestre 2020 per un +29% nei primi 9 mesi del 2021.

Ma a stupire è la crescita esponenziale di Cina, Hong Kong e Taiwan: +109% passando dalle 119 vetture di luglio/settembre 2020 alle attuali 249, per un totale di 609 Ferrari vendute dal 1° gennaio a oggi, balzo pari al +236%. Quello cinese potrebbe così superare il mercato del resto dell'APAC (Asia Pacifico) cresciuto del 21% nel terzo trimestre (487 immatricolazioni) con 1.383 consegne da inizio anno (+24%).

In totale tra gennaio e oggi le Ferrari vendute sono state 8.206, il 27% in più rispetto al 2020. E le 10.131 del 2019 (record assoluto per Maranello) non sembrano così lontane.

Il "tiro" del V8

Regine delle vendite sono le Ferrari mosse dal V8, a +39,4% e con la Ferrari Roma grande protagonista specialmente nella Cina Continentale, assieme alla SF90 Stradale, l'hypercar da 1.000 CV le cui consegne sono iniziate proprio nel corso del terzo trimestre.

La crescita è dovuta anche all'accelerazione delle vendite della Portofino M, mentre la Ferrari 812 Superfast ha registrato un numero inferiore di consegne ma grazie agli anticipi per la sua incarnazione più potente - la Ferrari 812 Competizione - il flusso di cassa è cresciuto rispetto al 2019.

E chissà come andranno le cose quando verrà presentata la Ferrari Purosangue, primo SUV (o meglio, FUV) del Cavallino in arrivo nel corso del 2022.