Era il settembre 2018 quando Ferrari annunciava l'apertura del reparto speciale "Icona" che, da lì agli anni successivi, avrebbe presentato una serie di modelli ultra esclusivi in grado di combinare alla meccanica moderna l'iconico stile retrò del Cavallino.

Le prime supercar a debuttare - al Salone di Parigi di quello stesso anno - sono state la Monza SP1 e la Monza SP2, barchette rispettivamente a uno e a due posti che, sotto pelle, nascondono il motore e le geometrie della 812 Superfast.

Un evento rarissimo

Ne sono state costruite meno di 500 esemplari - per cui vederne uno su strada è già una rarità - di cui 33 hanno preso parte nei giorni scorsi alla Monterey Car Week, manifestazione annuale che va in scena a margine del Concorso d'Eleganza di Pebble Beach. Dalle foto qui sotto potete farvi un'idea: non c'è una Monza uguale all'altra, plausibile considerando che ogni esemplare è stato pensato e realizzato su misura sui desideri di ogni facoltoso cliente.

Le Monza SP1 e SP2 sono delle speedster a tutti gli effetti dato che non hanno il tetto. Non c'è nemmeno il parabrezza ma, se guardate con attenzione, noterete un deviatore di flusso esattamente davanti alla palpebra del cruscotto lato guidatore. Si chiama "Virtual Wind Shield" ed è stato brevettato da Ferrari per ottimizzare l'aerodinamica garantendo comunque il massimo comfort per gli occupanti.

Un raduno multimilionario

Vi piace più a uno o a due posti? Noi preferiamo la SP2 per la sua simmetria, ma è indubbio che le 33 auto presenti siano tutte dei capolavori su quattro ruote, a prescindere dal numero di posti, con la silhouette minimalista che è un chiaro richiamo alle Ferrari degli anni '50. Il costo di tutte le Monza insieme? Esorbitante: vicino ai 68 milioni di euro.

Sarà interessante vedere come Ferrari darà seguito al progetto Icona. Le Monza montano il motore da 6,5 litri della 812 Superfast, ma chissà se le prossime utilizzeranno come base il più potente V12 aspirato da 830 CV della 812 Competizione.