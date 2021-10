I prototipi Ferrari continuano a catturare l’attenzione del web. La Casa di Maranello è al lavoro su vari progetti per i prossimi mesi e anni ed è per questo motivo che gli avvistamenti dei muletti sono così frequenti.

Un nuovo video spia mostra una strana LaFerrari mentre percorre le strade modenesi. Più che le forme camuffate, però, sorprende il sound del motore.

“Musica” differente

Le riprese arrivano direttamente dal canale YouTube Varryx e mettono in evidenza l’insolita tonalità del propulsore. Una LaFerrari “normale” monta un 6.3 V12 aspirato abbinato ad un’unità elettrica per un totale di 963 CV.

Tuttavia, nei pochi secondi di video si percepisce un sound diverso da quello a cui siamo abituati. Sembra che il propulsore sia stato modificato con uno o due turbo, una soluzione inedita per certi tipi di cilindrate messe a punto dal Cavallino Rampante.

I motori turbo, infatti, non sono una novità per Ferrari e sono già presenti sui 3.9 V8 montati su SF90, Portofino, Roma e F8. Senza dimenticare il V6 biturbo dell’ibrida plug-in 296 GTB. Il 12 cilindri, però, non aveva ancora ricevuto questo tipo di trattamento. Quali applicazioni potrebbe trovare questo nuovo motore in grado di garantire più potenza ed emissioni un po’ più contenute?

SUV e hypercar nel mirino

Come detto, negli ultimi mesi Ferrari sta lavorando su vari fronti. Le priorità del brand sembrano essere tre: il nuovo modello Icona (che riprenderà lo stile della storica 330 P4 del 1967) in arrivo a novembre, il SUV Purosangue e l’hypercar derivata dalla vettura LMH che prenderà parte alla 24 Ore di Le Mans 2023.

Ci sentiamo di escludere la prima ipotesi dato che l’Icona dovrebbe montare lo stesso 6.5 V12 aspirato della 812 Competizione. Il 12 cilindri turbo, quindi, potrebbe essere una delle motorizzazioni della Purosangue (si parla anche di una variante ibrida plug-in) o la base per una versione mild hybrid della futura hypercar.

Non resta che attendere i futuri avvistamenti per vedere (e sentire) gli esperimenti di Ferrari.