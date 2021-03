Ferrari sta accelerando lo sviluppo della sua nuova hypercar. Il modello andrà a sostituire la LaFerrari e per questo motivo ci aspettiamo un vero mostro. La LaFerrari è stata presentata nel 2013, circa dieci anni dopo la mitica Enzo, e ora sembra pronta una nuova generazione della Rossa estrema.

Ad ispirare il nuovo modello potrebbe essere anche la partecipazione di Ferrari al WEC nel 2023. Aspettiamoci quindi prestazioni e numeri da capogiro.

Vestita da LaFerrari

Il prototipo del nuovo modello è stato pizzicato dalle nostre spie mentre percorre alcune strade tedesche. Il muletto balza subito all’occhio perché “indossa” un vestito già conosciuto. Il Cavallino Rampante sta infatti conducendo i suoi test mascherando la nuova hypercar come una LaFerrari.

All’apparenza sembrano esserci poche differenze rispetto alla vera LaFerrari, ma guardando meglio le foto emergono alcuni particolari. Il paraurti anteriore presenta mascherina e prese d’aria di dimensioni diverse rispetto al modello di partenza.

Anche le prese d’aria laterali hanno una forma più smussata, mentre nel posteriore manca la parte centrale tra cofano e diffusore in cui è riportato il badge della Ferrari. Infine, i terminali di scarico hanno un’insolita angolazione rivolta verso l’alto.

Lo sviluppo dell’hypercar è però ancora alle prime fasi e ci aspettiamo di rivederla su strada nei prossimi mesi con meno mimetizzazioni e con una carrozzeria diversa.

Derivata dalle corse

L’ipotesi è che l’erede della LaFerrari sia in qualche modo collegata alla scelta di Ferrari di tornare nel campionato WEC e a Le Mans nel 2023. Non ci stupiremmo, infatti, se le soluzioni tecniche dell’auto da corsa venissero adottate anche da un modello stradale.

In ogni caso, è sicuro che sotto al cofano troveremo un motore V12. Oltre alla potenza brutale del motore termico, Ferrari potrebbe aggiungere un sistema elettrificato per aumentare la potenza e ridurre sensibilmente le emissioni. La LaFerrari vanta una potenza di 963 CV ed è probabile che per il nuovo modello gli ingegneri di Maranello si possano spingere oltre i 1000-1100 CV.

La nuova hypercar potrebbe essere presentata nel 2022 o nei primi mesi del 2023. Per allora, la gamma del Cavallino Rampante si sarà già allargata. Sono infatti in arrivo il SUV Purosangue, un modello con motore ibrido V6 e una Versione Speciale della 812 Superfast.