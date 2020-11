Il video spia qui sotto potrebbe essere la prima conferma sul fatto che Ferrari stia testando una nuova hypercar il cui sviluppo era già stato confermato nel 2019 da Enrico Galliera, Chief Marketing Officer di Ferrari. Dovrebbe debuttare nel 2022.

La carrozzeria mimetizzata è quella della LaFerrari Aperta che già conosciamo, ma sicuramente si tratterà di un modello completamente nuovo.

Sembra una LaFerrari (ma non lo è)

Rispetto all'Aperta o alla LaFerrari standard, questo muletto monta un paraurti anteriore di forma diversa, con una grande presa d'aria centrale e con due listelli che ne formano ai lati di più piccole. Inoltre, sul cofano non sembrano esserci prese d'aria.

Anche il profilo cambia leggermente, con la grande e spigolosa bocca della LaFerrari che lascia il posto ad una feritoia più piccola. Tutto il posteriore poi è più morbido nelle linee e anche il paraurti è leggermente diverso. Per finire, le ruote sembrano avere un attacco a cinque dadi piuttosto che il classico monodado tipico di queste sportive estreme.

Sotto il cofano ci sarà un V12 ibrido?

Impresso sul cofano anteriore si vede un piccolo triangolo viola, il che ci porta a pensare che sotto ci possa essere un motore ibrido, con il blocco principale endotermico in posizione centrale (come suggerisce la forma dell'auto). Purtroppo dal video non si sente il sound della macchina ma, considerando il layout, non è escluso che si possa trattare di un V12 - incrociamo le dita -.