La Ferrari Purosangue è un grande punto di partenza per la casa automobilistica italiana. Seguendo le orme di Porsche, Bentley e Lamborghini, Ferrari sta elaborando alla propria maniera il concetto di SUV.

Le foto spia hanno mostrato prototipi camuffati da Maserati Levante, ma il crossover del Cavallino avrà tutto un altro aspetto. Nuove immagini mostrano i test dell'auto in Svezia.

Si prova al freddo

Gli scatti che seguono “incorniciano” il nuovo crossover Ferrari sulla neve svedese, offrendo una vista più ravvicinata rispetto alla vettura di Maranello. Tuttavia, la scelta di adottare il “travestimento” Maserati per le auto di prova, nasconde buona parte dei dettagli di quello che sarà il modello definitivo.

Il prototipo sfoggia un lungo cofano con una griglia anteriore che presenta il tipico design delle vetture del Tridente. Il parabrezza sembra essere molto inclinato, così come il portellone. Il paraurti posteriore è più affine allo stile Ferrari, con i quattro terminali di scarico. Il camuffamento copre gli elementi di illuminazione, quindi non è chiaro se si tratti o meno dei gruppi ottici che avrà il modello di serie.

Passo di tecnica

Ferrari ha svelato parte di quella che sarà la struttura meccanica, sottolineando che la Purosangue avrà un'architettura a motore anteriore longitudinale. Saranno disponibili più propulsori per il nuovo SUV di Maranello.

Quasi certamente la Purosangue sarà equipaggiata di una motorizzazione ibrida plug-in, che consentirà la marcia anche nel solo modo elettrico, ma si potrà optare pure per il classico V12 del Cavallino Rampante. Sarà dotata di trazione integrale, altezza da terra variabile e di una "nuova sospensione innovativa".

La Ferrari sta già facendo spazio nella sua gamma per la Purosangue, interrompendo la produzione dal prossimo anno della GTC4Lusso, la coupé a quattro posti a trazione integrale. Una scelta sensata, dato che sarà sostanzialmente sostituita da un modello che probabilmente sarà tra i più popolari della gamma.

Purtroppo di muletti camuffati in stile Maserati ne vedremo ancora, perché non ci aspettiamo che Ferrari riveli la Purosangue fino al 2022, per poi metterla in vendita nel 2023.