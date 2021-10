La Ferrari Purosangue debutterà nel 2022 e sarà il primo SUV del Cavallino Rampante. I test su strada sono già ben avviati da mesi e a ogni avvistamento si scopre quasi sempre un nuovo dettaglio.

In un video spia pubblicato dallo youtuber Varryx si possono vedere due esemplari di Purosangue in fase di collaudo con alcune caratteristiche interessanti.

Il SUV prende forma

Nel video si notano i due prototipi intenti a svoltare per effettuare una sosta in una stazione di servizio.

Rispetto ai precedenti avvistamenti, sembra esserci stata un’evoluzione nelle forme del SUV. Nel frontale è presente un’enorme presa d’aria squadra e un nuovo set di fari e fendinebbia. L’impressione, quindi, è che la Ferrari stia iniziando ad assumere il suo design definitivo.

La carrozzeria, però, rimane fortemente camuffata e la zona posteriore è ancora sperimentale. A dimostrarlo sono il look dei fari (interrotto dalla linea del portellone) e le aperture “posticce” per la doppia coppia di terminali di scarico.

Uno dei due esemplari ha una strana apertura laterale vicino al passaruota anteriore. Lo “sportello” ricorda molto quello per la ricarica delle ibride plug-in, ma potrebbe trattarsi semplicemente di uno sfogo artigianale per far respirare il motore durante i test.

Potenze per tutti i gusti

Il primo SUV Ferrari si baserà su una piattaforma dedicata in grado di ospitare un motore in posizione anteriore-centrale e una varietà di powertrain. Si parla, infatti, di un propulsore V12 e del V8 biturbo montato sulla Roma e la Portofino M. E non è esclusa l’adozione di un nuovo V6 ibrido da oltre 700 CV.

La Ferrari Purosangue avrà la trazione integrale, il cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti e varie modalità di guida per modificare anche l’altezza di guida.

Le prestazioni dovrebbero essere al livello dell’acerrima rivale Lamborghini Urus. Per questo, le versioni più potenti potrebbero abbassare il tempo di 3,6 secondi nello 0-100 della “Lambo” e ritoccare la velocità massima di 305 km/h.