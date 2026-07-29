Chery ha scelto con quale modello arrivare in Italia

Dopo l'annuncio di qualche tempo fa Chery arriva ufficialmente in Italia e lo fa con la Tiggo 9, grosso SUV 7 posti mosso da una motorizzazione ibrida. Il Gruppo cinese rimpolpa così la propria presenza nel Bel Paese non solo con un nuovo modello ma con un nuovo brand, che si affianca a Omoda, Jaecoo, Lepas e iCaur.

Un'offensiva di prodotto sempre più massiccia che ha nella Tiggo 9 un'ammiraglia a ruote alte. Un SUV da famiglia a sottolineare il posizionamento di Chery: un brand dedicato alle famiglie.

Grande e grosso

Lunga 4,81 metri la Chery Tiggo 9 ha un frontale imponente, come da tradizione di praticamente ogni modello del Gruppo, con sottili gruppi ottici a sviluppo orizzontale. Le proporzioni non fanno nulla per nascondere le dimensioni importanti, con le giuste nervature a percorrere la carrozzeria e lunotto che non scende perpendicolare al terreno ma non è nemmeno troppo inclinato.

Lunghezza Larghezza Altezza Passo 4,81 metri 1,92 metri n.d. 2,8 metri

18 Fonte: Chery

Dentro come detto la Tiggo 9 ha un'impostazione con 5+2 posti e fino a 2.065 litri di spazio di carico, pari a 2,1 metri quadri. Una capacità a prova di trasloco con tante soluzioni per rendere comoda la vita di tutti i giorni, come seconda fila scorrevole, scorrimento elettrico e fino a 30 diversi vani porta oggetti sparsi per l'abitacolo, assieme a un pozzetto refrigerato e riscaldato. Di serie sono previsti sedili di prima e seconda fila con regolazione elettrica. Non mancano naturalmente strumentazione digitale e monitor centrale da 15,6", compatibile con Android Auto e Apple CarPlay.

Chery Tiggo 9, gli interni Foto Di: Chery Chery Tiggo 9 Foto Di: Chery

Grande SUV, super ibrido

La Chery Tiggo 9 è mossa da un powertrain super ibrido plug-in basato su un 1.5 benzina da 428 CV e 580 Nm di coppia, che promoette 1.050 km di autonomia, di cui 140 in modalità 100% elettrica. Presente anche la tecnologia V2L (vehicle to load), per ricaricare e alimentare device esterni con una potenza massima di 6,6 kW. Presenti anche vari sistemi di assistena alla guida di Livello 2+, come cruise control adattivo, mantenimento attivo della corsia e via dicendo.

Per quanto riguarda il prezzo della Chery Tiggo 9 la Casa deve ancora comunicare il listino ufficiale.