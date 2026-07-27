I camuffamenti più inutili della storia sono per lei

La Mercedes Classe G si prepara a vivere una nuova era col ritorno della variante Cabriolet, ma questa volta in una veste ancora più esclusiva.

La G 63 AMG Cabriolet, infatti, unirà il fascino del tetto aperto alle prestazioni del V8, con un design fedele alla tradizione e soluzioni moderne come la capote elettrica in tela. Dopo anni di assenza, il fuoristrada di lusso della Stella torna quindi a puntare sugli appassionati più facoltosi.

Ritorna il tetto in tela

Il tratto distintivo della nuova versione sarà naturalmente il tetto apribile in tela, progettato per essere ripiegato elettricamente dietro l’abitacolo. Una soluzione che permetterà di trasformare rapidamente la Classe G in un veicolo completamente aperto, mantenendo però il carattere robusto e imponente che da sempre contraddistingue il modello.

Le immagini teaser permettono di osservare diversi elementi interessanti della Mercedes. La ruota di scorta rimane montata sul portellone posteriore, ma integra ora il terzo stop, necessario visto che la parte superiore del portellone tradizionale lascia spazio al meccanismo della capote.

Il sistema di apertura sembra completamente automatizzato: nei teaser non compare infatti alcun intervento manuale da parte del conducente.

Una Classe G ancora più esclusiva

La scelta di proporre la Cabriolet esclusivamente nella versione G 63 AMG conferma la volontà di Mercedes di trasformarla in un prodotto estremamente prestigioso. I

Sotto il cofano dovrebbe trovare spazio il noto motore 4.0 V8 biturbo, abbinato alla trazione integrale 4MATIC e a un’elettronica pensata per combinare prestazioni elevate e capacità fuoristradistiche. Anche se mancano ancora dati ufficiali, è probabile che la Cabriolet erediti buona parte della tecnologia della G 63 attuale, mantenendo l’equilibrio tra lusso, potenza e capacità off-road.

La produzione dovrebbe avvenire nello storico stabilimento Magna Steyr di Graz, in Austria, dove la Classe G viene costruita dal 1979. Il debutto ufficiale è atteso a breve, con l’obiettivo di riportare sul mercato una carrozzeria che mancava ormai da molti anni.

Fotogallery: Il teaser della Mercedes-AMG G 63 Cabriolet