Debutta il nuovo SUV piccolo di Volkswagen

La nuova Volkswagen ID. Cross è un modello che affianca la Volkswagen T-Roc e che, come la Volkswagen ID. Polo, è disegnata seguendo una filosofia che il marchio tedesco ha definito True Volkswagen, per reinterpretare il DNA associato alle Volkswagen "di una volta" con un design chiamato Pure Positive.

Dietro a tutte queste definizioni, più concretamente, c'è la volontà di riproporre degli elementi che hanno caratterizzato in passato le auto di questo marchio tedesco, soprattutto in termini di qualità percepita, su una piattaforma costruttiva che mette a disposizione tanto spazio all'interno in rapporto alla compattezza della carrozzeria, grazie all'ottimizzazione dello schema a motore e trazione anteriore.

Volkswagen ID. Cross (2026): gli esterni

La carrozzeria della Volkswagen ID. Cross è un po' più grande rispetto alla sorella con motore termico, la Volkswagen T-Cross (realizzata sulla piattaforma MQB), rispetto a cui è stato ottimizzato lo sfruttamento degli spazi mantenendo le proporzioni tipiche di un SUV compatto.

Volkswagen ID. Cross (2026) Foto di: Volkswagen

L'abbondante abitabilità interna si intuisce anche per l'andamento regolare delle fiancate, con una linea di cintura parallela al terreno. Questo andamento riguarda anche il tetto (dotato di mancorrenti per i portapacchi), che si collega allo spoiler posteriore per sembrare "sospeso", sfruttando anche la verniciatura nera dei montanti, con tocchi di colore orizzontali riservati solo al terzo montante.

Volkswagen ID. Cross (2026) Foto di: Volkswagen

Nella parte bassa della carrozzeria, ci sono modanature in plastica a contrasto che proseguono nei passaruota e nei paraurti, mentre le ruote possono avere cerchi che vanno da 17" a 20".

Sugli allestimenti più ricchi il frontale è dotato di fari a matrice di LED con tecnologia IQ.LIGHT, una barra luminosa a tutta larghezza e con il logo VW illumninato.

Anche nella coda i designer hanno illuminato il marchio Volkswagen, collegandolo con una striscia di luce rossa posta sotto una fascia traparente ai gruppi ottici laterali a LED, che hanno un effetto tridimensionale.

Per la carrozzeria sono previste 7 colorazioni: Ascot Grey, Pure White, Deep Black, Nori Green, Oyster Silver, Clear Blue e Kings Red.

Volkswagen ID. Cross (2026) Foto di: Volkswagen

Volkswagen ID. Cross (2026): le dimensioni

Lunghezza Altezza Larghezza Passo 4,15 metri 1,58 metri 1,79 metri 2,60 metri

Volkswagen ID. Cross (2026): gli interni

Il bagagliaio della ID. Cross parte da una capacità di 475 litri, notevole se rapportata alle dimensioni esterne, con un pozzetto sotto il pavimento molto profondo. E si può sfruttare anche un vano di carico anteriore di 22 litri, utile per mettere il cavo di ricarica.

Volkswagen ID. Cross (2026) Foto di: Volkswagen

C'è tanto spazio anche per i passeggeri posteriori, a cominciare dal pavimento completamente piatto anche al centro e con tanti centimetri a disposizione in altezza, dove si può avere un grande tetto panoramico in vetro.

Volkswagen ID. Cross (2026) Foto di: Volkswagen

Il design Pure Positive, che vuole fare leva sui punti di forza delle Volkswagen di qualche anno fa, si percepisce sopratutto nell'abitacolo della ID. Cross, per quel che riguarda l'utilizzo di rivestimenti in tessuto, di plastiche morbide, e anche per il ritorno a tasti e rotori fisici che migliorano l'ergonomia dei comandi.

La strumentazione digitale da 10,25" e lo schermo touch da 12,9" del sistema di infotainment sono posizionati sullo stesso asse visivo e possono mostrare una schermata in stile retro, come le Volkswagen degli anni '80.

Volkswagen ID. Cross (2026) Foto di: Volkswagen

Volkswagen ID. Cross (2026): i motori

La nuova Volkswagen ID. Cross nasce sull'evoluzione della piattaforma MEB, che viene infatti chiamata MEB+, con uno schema a motore e trazione anteriori pensato per le tutte le prossime auto elettriche compatte del gruppo Volkswagen.

Volkswagen ID. Cross (2026) Foto di: Volkswagen

Le batterie contengono nuove celle unificate, realizzate direttamente da Volkswagen con un'architettura cell-to-pack in cui le celle non vengono più assemblate in moduli, eliminando un passaggio intermedio per avere più compattezza e maggiore efficienza.

Volkswagen ID. Cross (2026) Foto di: Volkswagen

Ci sono due livelli di capacità e due chimiche diverse, in abbinamento al motore elettrico chiamato APP290. La versione d'accesso ha una batteria da 37 kWh netti con chimica LFP (litio-ferro-fosfato), abbinata a due livelli di potenza: 116 CV (85 kW) e 135 CV (99 kW).

Volkswagen ID. Cross (2026) Foto di: Volkswagen

Questa motorizzazione arriva a una velocità massima di 150 km/h, per un peso complessivo dell'auto di 1.539 kg e con un'autonomia massima dichiarata fino a 316 km (WLPT combinato), mentre la ricarica, supporta fino a 11 kW in corrente alternata (AC) e fino a 90 kW in corrente continua (DC), consentendo di passare dal 10% all'80% in 27 minuti.

Volkswagen ID. Cross (2026) Foto di: Volkswagen

Al vertice della gamma c'è la versione da 211 CV (155 kW), abbinata a una batteria da 52 kWh netti con chimica NMC (nichel-manganese-cobalto). Il peso di questa ID. Cross è di 1.548 kg, per una velocità massima a 160 km/h e un'autonomia che arriva fino a un massimo di 436 km (WLTP combinato).

Volkswagen ID. Cross (2026) Foto di: Volkswagen

Anche in questo caso la ricarica in AC arriva a 11 kW, mentre la potenza massima in corrente continua (DC) sale a 105 kW, riducendo il tempo per la sosta dal 10% all'80% a 24 minuti. In entrambe le versioni è disponibile la tecnologia Vehicle-to-load (V2L) per alimentare dispositivi elettrici esterni, fino a una potenza massima di 3,6 kW.

Modello Motore Trazione Alimentazione Potenza Batteria Autonomia ID. Cross

37 kWh 116 CV PSM sincrono magneti permanenti anteriore elettrico 116 CV 37 kWh LFP 316 km WLTP ID. Cross

37 kWh 135 CV PSM sincrono magneti permanenti anteriore elettrico 135 CV 37 kWh NMC 316 km WLTP ID. Cross

52 kWh 116 CV PSM sincrono magneti permanenti anteriore elettrico 211 CV 52 kWh NMC 436 km WLTP

Volkswagen ID. Cross (2026): i prezzi

L’arrivo della Volkswagen ID. Cross è previsto per l’autunno del 2026.

Al momento i prezzi sono ancora da definire, ma per avere un’idea del posizionamento commerciale si può fare riferimento al listino per il mercato tedesco, che parte da circa 28.000 euro. Mentre - sempre in Germania - la Volkswagen ID. Polo parte da 24.995 euro.

Per quel che riguarda gli allestimenti, si torna alle denominazioni classiche per Volkswagen, che il pubblico conosce ormai da anni: Trend, Life e Style.

Fotogallery: Volkswagen ID. Cross (2026)