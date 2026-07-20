Il nuovo SUV piccolo di Volkswagen si può ordinare a questo prezzo

Volkswagen apre gli ordini della ID. Cross in Italia. Il nuovo SUV compatto elettrico, costruito sulla piattaforma MEB+, debutta con una sola motorizzazione: batteria da 52 kWh netti e motore da 155 kW (211 CV), disponibile negli allestimenti Life e Style. I prezzi partono da 37.450 euro chiavi in mano.

Il resto della gamma che prevede altre due potenze e una batteria più piccola, arriverà tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. A regime, l'offerta italiana si comporrà di sette combinazioni tra batterie e allestimenti.

Motorizzazioni e batterie

La gamma completa prevede tre livelli di potenza per il motore elettrico APP290: 85 kW (115 CV), 99 kW (135 CV) e 155 kW (211 CV), quest'ultimo l'unico oggi disponibile. Le batterie saranno due, da 37 kWh e da 52 kWh netti.

Con il pacco più piccolo la ricarica rapida in DC dal 10 all'80% richiede circa 23 minuti a una potenza fino a 90 kW; con la batteria da 52 kWh, fino a 105 kW, in circa 24 minuti. L'autonomia WLTP dichiarata arriva a 427 km.

Volkswagen ID. Cross (2026) - Due i livelli di equipaggiamento Foto di: Volkswagen

Le dotazioni di Life e Style

L'allestimento Life, in vendita da 37.450 euro, comprende già di serie Adaptive Cruise Control, Front Assist con riconoscimento di pedoni e ciclisti, Lane Assist, infotainment con touchscreen da 12,9 pollici, Digital Cockpit da 10,25 pollici, climatizzatore bizona, cerchi in lega da 18'' e la funzione V2L per la ricarica bidirezionale fino a 3,6 kW.

Lo Style, che parte da 40.400 euro, aggiunge fari IQ.LIGHT Matrix LED con Dynamic Light Assist, sedili anteriori riscaldati con rivestimento in tessuto riciclato Seaqual®, vetri posteriori oscurati, volante riscaldato e Keyless Entry & Go.

Versione Motorizzazione Prezzo Life 155 kW (211 CV) - 52 kWh netti 37.450,00 € Style 155 kW (211 CV) - 52 kWh netti 40.400,00 €

Il "salto" da Life a Style costa quindi 2.950 euro. Volkswagen indica per la ID. Cross un prezzo base "previsto" di circa 29mila euro, riferito però alla futura versione d'accesso con batteria da 37 kWh, non ancora ordinabile.

Le versioni con motore da 85 kW e 99 kW e la batteria da 37 kWh completeranno la gamma tra fine 2026 e inizio 2027, fino a raggiungere le sette combinazioni previste per il mercato italiano.

È più GRANDE di una T-ROC e si parcheggia MEGLIO: Volkswagen ID. Cross

Gli optional

Su entrambi gli allestimenti sono disponibili cerchi fino a 20'', tetto panoramico, pompa di calore, navigatore Innovision Pro, impianto audio Harman Kardon e gancio traino. Sullo Style si aggiungono il Seat Comfort Pack, con sedili anteriori elettrici, funzione memoria e massaggio pneumatico, e l'Assistance Pack IQ.Drive Plus, che introduce Connected Travel Assist, Park Assist Pro e Area View a 360 gradi.

Tra le funzioni più distintive, riservate all'ID. Cross rispetto alla T-Cross, figura il Connected Travel Assist con riconoscimento dei semafori, capace di frenare automaticamente il veicolo in presenza di un rosso, entro i limiti del sistema.

Fotogallery: Volkswagen ID. Cross (2026)