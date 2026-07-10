Alpine A110 Future: debutta a Goodwood la sportiva a batteria

La prossima generazione della Alpine A110 compie il primo passo davanti al pubblico. Al Goodwood Festival of Speed 2026 il marchio francese ha portato in pista la Alpine A110 Future, prototipo di sviluppo che anticipa la terza generazione della celebre coupé.

A guidarla sulla storica salita inglese è stato Pierre Gasly, pilota del team BWT Alpine di Formula 1, affiancato dal Duca di Richmond. Più che una semplice concept, la vettura rappresenta il laboratorio tecnologico su cui nascerà la futura sportiva elettrica del marchio.

La prima A110 elettrica prende forma

Con la A110 Future Alpine mostra la direzione intrapresa per la sua futura gamma ad alte prestazioni. Il progetto introduce la nuova Alpine Performance Platform (APP), un'architettura modulare sviluppata specificamente per modelli sportivi elettrici e destinata ad accogliere diverse configurazioni di carrozzeria e di propulsione.

Alpine A110 Future, il debutto a Goodwood Foto di: Alpine

Il prototipo mantiene l'impostazione della classica coupé a due posti, ma integra una soluzione tecnica inedita: le batterie non sono concentrate sotto il pianale, bensì distribuite tra avantreno e retrotreno. Questa scelta consente di preservare il baricentro basso, contenere l'altezza complessiva e mantenere una posizione di guida molto simile a quella dell'attuale Alpine A110.

Piattaforma a 800 Volt e doppio motore posteriore

Dal punto di vista tecnico, la nuova piattaforma utilizza un sistema elettrico a 800 Volt con tecnologia "cell-to-pack". L'energia viene distribuita per il 25% nella parte anteriore e per il 75% al posteriore, contribuendo anche alla rigidità strutturale della vettura grazie all'alloggiamento in alluminio.

Alpine A110 Future Foto di: Alpine

La trazione è affidata a due motori elettrici posteriori dotati di inverter al carburo di silicio e capaci di raggiungere fino a 21.500 giri al minuto. Debutta inoltre il sistema Alpine Active Torque Vectoring 2.0, che gestisce in modo indipendente la coppia sulle ruote posteriori per migliorare precisione, agilità e comportamento in curva, sia su strada sia in pista.

Un banco di prova per la prossima A110

Secondo Alpine, la A110 Future non è un esercizio di stile, ma un vero prototipo destinato a validare le tecnologie della futura coupé di serie. Gran parte dello sviluppo è avvenuta attraverso sofisticati simulatori di guida, che hanno consentito agli ingegneri di affinare telaio, powertrain e gestione elettronica prima delle prove su strada.

Il debutto a Goodwood rappresenta quindi la prima dimostrazione pubblica di un progetto con cui Alpine punta a trasferire il proprio DNA sportivo nell'era dell'elettrico, promettendo una A110 capace di conservare leggerezza e coinvolgimento alla guida pur adottando una propulsione a zero emissioni.