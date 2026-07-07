La nuova Peugeot 208 non arriverà tanto presto

Come non detto. Ci aspettavamo che la nuova Peugeot 208 avrebbe debuttato al Salone di Parigi 2026 ma non sarà così. A dirlo è stato oggi nel corso di un incontro con la stampa Alain Favey, amministratore delegato della Casa francese, che ha però confermato la presenza di due novità alla kermesse parigina.

Non si tratterà di modelli definitivi, bensì di due concept che avranno il compito di mostrare lo stile dei futuri modelli Peugeot.

La strada è questa

Come riportato da Autocar Favey ha dichiarato che le due concept Peugeot "indicheranno la strada" per l'evoluzione del linguaggio stilistico della gamma, traendo ispirazione dalla lunga storia del Leone. "Il nostro patrimonio è molto importante per noi, ma lo è nel senso che ci fornisce spunti per il futuro, che esprimeremo nuovamente al Salone dell'Auto di Parigi 2026", ha affermato il manager.

Nuova Peugeot 208, il nostro render Foto di: Motor1.com

Un trend sempre più moda per le Case auto europee, che pescano dal proprio passato (anche) per constrastare l'avanzata dei brand cinesi, puntando sull'effetto nostalgia tradotto in un linguaggio moderno. Peugeot d'altra parte non è nuova a esercizi del genere: un esempio è la E-Legend, concept del 2021 fortemente ispirata alla Peugeot 504 Coupé di fine anni '60. Anche la Polygon, prototipo che nelle forme e nelle dimensioni anticipa la nuova Peugeot 208, pesca a piene mani dalla storia del brand, con richiami alla 205.

Peugeot E-Legend Concept Peugeot Polygon Concept

Le prossime novità Peugeot

L'obiettivo di Peugeot, tra i 4 brand principali di Stellantis assieme a Fiat, Jeep e Ram, è quello di arrivare a 1,5 milioni di auto vendute entro il 2030, 400mila in più rispetto alle 1,1 del 2025. Per farlo la Casa sta preparando 7 novità, tra novità assolute e nuove generazioni di modelli attuali.

Tutte le nuove Peugeot in arrivo entro il 2030 Foto di: Stellantis

Tra questi c'è la già citata nuova 208, solamente elettrica e affiancata per qualche tempo dall'attuale generazione, disponibile anche con motorizzazioni benzina. Sarà basata sulla piattaforma STLA One e affiancata da un crossover, probabilmente l'erede della 2008. Ci saranno anche la nuova Peugeot 308, disponibile con differenti tipologie di powertrain e un SUV medio. Al vertice della gamma si posizionerà un modello completamente nuovo, una shooting brake media sviluppata in collaborazione con Dongfeng.