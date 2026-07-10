Questo fuoristrada cinese può girare su se stesso

GWM continua ad ampliare la propria offensiva in Europa e, dopo la Ora, prepara il debutto della Tank 300, un fuoristrada puro pensato per chi cerca vere capacità in off-road senza rinunciare alla tecnologia.

A differenza della maggior parte dei moderni SUV, la Tank 300 utilizza un tradizionale telaio a longheroni, dispone delle marce ridotte, di tre differenziali bloccabili e di una trasmissione con giunto cardanico, caratteristiche che la avvicinano ai fuoristrada più specialistici del mercato.

Sarà disponibile con motorizzazioni diesel e ibride plug-in, mentre l'arrivo nelle concessionarie europee è previsto entro la fine dell'autunno.

Estetica vecchia scuola

Fin dal primo sguardo la GWM comunica una forte vocazione per l'avventura. Le forme sono squadrate, con superfici verticali, passaruota pronunciati e una carrozzeria che richiama alcuni dei fuoristrada più iconici degli ultimi decenni. Il risultato è un design che mescola elementi stilistici già visti su diversi modelli del segmento, creando però un'identità ben riconoscibile.

GWM Tank 300, le prime foto del modello per l'Italia Foto di: GWM

La carrozzeria misura circa 4,8 metri di lunghezza e poggia su una struttura a telaio separato, soluzione sempre più rara nel mercato europeo ma ancora considerata il riferimento per chi affronta percorsi impegnativi.

L'abitacolo propone un'impostazione moderna, dove convivono tecnologia e richiami al mondo dell'off-road. Uno degli elementi più particolari è il selettore del cambio automatico, caratterizzato da una forma che ricorda quasi la cloche di un aereo e che contribuisce a rendere l'ambiente originale.

Tra le dotazioni spicca il sistema di telecamere a 360 gradi con funzione di visualizzazione del sottoscocca, particolarmente utile durante i passaggi più difficili. Grazie alla ricostruzione virtuale del terreno sotto il veicolo, il conducente può valutare con maggiore precisione la presenza di rocce, gradini o altri ostacoli normalmente invisibili dalla posizione di guida.

Nel fuoristrada non scherza

La Tank 300 mette però in mostra soprattutto il proprio patrimonio tecnico. Oltre al classico sistema di trazione integrale con trasmissione tramite giunto cardanico, il modello dispone delle marce ridotte e di tre differenziali bloccabili, soluzioni normalmente riservate ai fuoristrada più specialistici.

GWM Tank 300, il bagagliaio Foto di: GWM

Tra le funzioni più curiose figura il sistema Tank Turn, che sfrutta la gestione elettronica della trazione e della frenata per ridurre sensibilmente il raggio di sterzata, facilitando le inversioni negli spazi molto stretti e sui percorsi più tecnici.

Le capacità fuoristradistiche sono completate da una capacità di guado dichiarata di ben 70 cm, valore che consente di affrontare senza particolari difficoltà attraversamenti d'acqua e percorsi particolarmente impegnativi.

Prezzi e gamma

Per quanto riguarda la gamma motori, GWM ha confermato l'arrivo di una versione diesel e di una variante ibrida plug-in. Al momento non sono ancora stati diffusi i dati tecnici destinati al mercato europeo e maggiori dettagli verranno comunicati nei prossimi mesi, in vista dell'avvio della commercializzazione.

Per conoscere allestimenti definitivi, specifiche europee e prezzi bisognerà attendere ancora qualche mese. L'arrivo nelle concessionarie è previsto entro la fine dell'autunno, mentre il prezzo non è stato ancora ufficializzato. Considerando il posizionamento del modello e la dotazione tecnica, è però realistico aspettarsi un listino di partenza superiore ai 50.000 euro.

Fotogallery: GWM Tank 300, le prime foto del modello per l'Italia

3 Fonte: GWM