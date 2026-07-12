Nella gamma sempre più ampia di GWM c'è spazio anche per un minivan. E' la Wey G9, un people mover con posizionamento premium lungo oltre 5 metri che punta a offrire il massimo del comfort per i passeggeri, con una dotazione da vera ammiraglia.

Tra gli elementi più curiosi figurano un frigorifero integrato da 13 litri, sedili posteriori executive con funzione massaggio e poggiapiedi elettrico, oltre a una struttura progettata per garantire elevati standard di sicurezza. Il modello arriverà in Italia con motorizzazioni full hybrid e plug-in hybrid, proponendosi come alternativa ai grandi MPV di fascia alta.

Non le manca nulla

Fin dal primo sguardo la Wey G9 punta molto sull'eleganza. Le dimensioni superiori ai 5 metri permettono di offrire proporzioni importanti e un abitacolo estremamente spazioso, pensato soprattutto per chi viaggia spesso con famiglia o autista. La carrozzeria privilegia linee pulite e una presenza su strada imponente, data principalmente dall'enorme calandra a clessidra.

GWM Wey G9, le prime foto del modello italiano Foto di: GWM

L'abitacolo rappresenta il vero punto di forza del progetto. La configurazione a sette posti è studiata per offrire il massimo comfort ai passeggeri, con particolare attenzione alla seconda fila, trasformata in una sorta di salotto viaggiante.

Le due poltrone posteriori scorrono su binari per quasi due metri, permettendo di modulare lo spazio a disposizione in funzione delle esigenze di viaggio. Ogni sedile dispone inoltre di regolazioni elettriche, funzione massaggio a 10 punti e poggiapiedi estraibile elettricamente, caratteristiche normalmente riservate alle limousine di fascia alta. C'è poi la funzione "Zero Gravity", che reclina il sedile fino a 150° aumentando ulteriormente il comfort.

GWM Wey G9, i sedili posteriori Foto di: GWM

Tra le dotazioni più particolari spicca uno scompartimento da 13 litri, posizionato tra i sedili anteriori. La capacità consente di trasportare fino a sei bottiglie d'acqua oppure dieci lattine e la temperatura può essere regolata tra 0 e 50 °C. In pratica può essere utilizzato sia per mantenere fresche le bevande sia per conservare alimenti o riscaldare piccoli contenitori durante i viaggi più lunghi.

Non manca anche uno schermo che si abbassa dal soffitto (e che permette di guardare un film o di regolare varie funzioni, come riscaldamento e ventilazione dei sedili), il doppio tetto panoramico e, sulla plancia, ben tre display affiancati.

Solo ibrida (in due forme)

Grande attenzione è stata dedicata anche alla qualità costruttiva. GWM dichiara che il tetto della Wey G9 è progettato per resistere a una pressione fino a 12 tonnellate, un dato che testimonia la robustezza della struttura e l'attenzione dedicata alla sicurezza passiva.

GWM Wey G9, le prime foto del modello italiano Foto di: GWM

Per il mercato europeo sono previste due differenti motorizzazioni elettrificate. La prima sarà una versione full hybrid, mentre al vertice della gamma arriverà una plug-in hybrid a trazione integrale.

Per quest'ultima, i dati oggi disponibili fanno riferimento alla versione commercializzata in Cina e potrebbero subire modifiche in fase di omologazione europea. Il sistema abbina un motore 1.5 turbo benzina a due motori elettrici, sviluppando una potenza complessiva superiore ai 400 CV. La batteria da 44 kWh permette un'autonomia dichiarata di circa 170 km in modalità elettrica, mentre l'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 5,7 secondi, valori molto interessanti per un veicolo di queste dimensioni.

Ulteriori informazioni su dotazioni, specifiche europee, autonomia definitiva e listino di questa GWM Way G9 saranno comunicate nei prossimi mesi, in vista del debutto commerciale nel nostro mercato.

Fotogallery: GWM Wey G9, le prime foto del modello italiano

9 Fonte: GWM