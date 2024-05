Il Gruppo DR coglie l'occasione dell'Automotive Dealer Day, l'appuntamento annuale italiano di tutti gli operatori del settore auto in programma dal 14 al 16 maggio alla Fiera di Verona, per presentare diverse novità dei suoi brand (Tiger, EVO, DR e Sportequipe).

Al debutto, per la prima volta di fronte al pubblico, c'è infatti anche il nuovo marchio Tiger, che presenta in Fiera tre novità di prodotto. Di seguito trovate tutti i dettagli.

Tiger

A Verona debuttano la Tiger Five, la Tiger Six e la Tiger Seven. La Tiger Five è un SUV medio di 4,50 metri spinto da un 1.5 turbo benzina da 177 CV abbinato a un cambio a doppia frizione a 7 rapporti, con degli degli esterni sportivo e fornito di serie con fari full LED, cerchi in lega da 20 pollici e sistema di infotainment con schermo da 20,5 pollici, abbinato a un virtual cockpit da 10,25 pollici.

Tiger Five

La Tiger Six, invece, è un un SUV più grande da 4,60 metri spinto da un 1.5 turbo benzina da 174 CV abbinato sempre a un cambio doppia frizione a 7 rapporti, con un design degli esterni dalle linee arrotondate e con interni con un sistema di infotainment con display unico da 24,6 pollici complessivi.

Tiger Six

La Tiger Seven, infine, è la monovolume a 7 posti da 4,80 metri anticipata in fase di debutto del brand e alimentata anche in questo caso dal 1.5 turbo benzina a iniezione diretta da 177 CV con cambio DCT a 7 rapporti e dotata di un ampio tetto panoramico.

Tiger, Seven

I prezzi e le disponibilità per tutti e 3 i modelli non sono ancora stati comunicati dalla Casa.

EVO

Il secondo brand del Gruppo molisano a portare alcune novità all'Automotive Dealer Day è EVO, che per l'occasione espone per la prima volta in assoluto la nuova EVO 6, ovvero il modello più grande che andrà ad arricchire la gamma a partire dal secondo semestre dell'anno.

Si tratta di un SUV medio lungo 4,60 metri, con un passo di 2,70 metri e dotato di un motore 1.5 turbo benzina (o benzina/GPL) ad iniezione diretta da 177 CV abbinato ad un cambio DCT a doppia frizione a 7 rapporti.

EVO 6

Di serie, una volta arrivata sul mercato, sarà dotata di numerosi sistemi di assistenza alla guida, tra cui il sistema di sicurezza attiva per evitare collisioni frontali e laterali e quello di parcheggio automatico, e di tanta tecnologia di bordo, come per esempio il sistema di infotainment con schermo centrale touchscreen da 10,1 pollici, abbinato a un virtual cockcpit di generose dimensioni da 10,25 pollici. L'azienda non ha ancora specificato prezzi e disponibilità.

DR

Il terzo brand - sempre in ordine alfabetico - del Gruppo DR, ovvero DR, presenta poi all'Automotive Dealer Day di Verona ben 3 nuovi modelli.

Il primo è la nuova DR 3.0 Executive, modello che andrà ad affiancare la DR 3.0 "standard" e dotata di un design esterno dedicato ma sempre del 1.5 benzina aspirato da 116 CV, disponibile anche bifuel a GPL.

DR 3.0 Executive

Ma non solo. Insieme, infatti, il brand molisano toglie i veli anche da due nuove versioni della DR 6.0. La prima è la 1.6 TGDI, ovvero la versione del SUV compatto con motore turbo benzina a iniezione diretta da 185 CV (sempre disponibile anche a GPL).

La seconda è la ibrida plug-in da 315 CV, spinta dal 1.5 turbo benzina abbinato a ben due motori elettrici da 55 kW e 70 kW alimentati da un pacco batterie agli ioni di litio da 19,3 kWh in grado di permettere un’autonomia a zero emissioni fino a 80 km.

Sportequipe

Il quarto brand del Gruppo DR Sportequipe, poi, presenta all'Automotive Dealer Day di Verona i restyling della Sportequipe 6 e Sportequipe 7.

La prima, in particolare, accoglie un nuovo design del frontale, con luci diurne a LED spostate più in alto degli anabbaglianti ad altezza cofano, e maniglie delle portiere a scomparsa. Ma non solo. Debuttano in abitacolo infatti anche diverse novità dal punto di vista delle dotazioni tecnologiche e di materiali.

Sportequipe 6

A cambiare, poi, è anche la più grande Sportequipe 7, ovvero il SUV a 7 posti da 4,70 metri dotato di un nuovo tetto panoramico e di una consolle centrale sospesa che ora integra la leva del cambio e i comandi touch del climatizzatore.