La galassia di DR Automobiles Groupe si espande. Dopo aver stretto alleanze con Chery, Jac e Baic, il Costruttore di Macchia d'Isernia ha siglato un nuovo accordo strategico la cinese Dongfeng. Fondato nel 1969, il marchio è uno dei principali brand in Cina, con sede a Wuhan, dove produce non solo auto, ma anche veicolo commerciali e componenti per l'automotive.

La collaborazione con DR prevede lo sviluppo di tre nuove linee di veicoli a marchio Tiger, destinate alla commercializzazione in tutta Europa da parte del gruppo molisano.

I modelli

La partnership con Dongfeng porterà alla creazione di tre nuovi modelli Tiger, i quali saranno lanciati sul mercato italiano ed europeo nel corso del secondo semestre del 2024. Tutti e tre sfoggeranno il brand Tiger, acquisito da Jim Dudley e ceduto alla DR Automobiles Groupe nel 2022.

Tiger, il SUV 2024

Al momento, non si conoscono i nomi precisi dei modelli, ma solo le loro caratteristiche principali. Uno di questi sarà un SUV lungo 4,5 metri, dotato di un motore 1.5 turbo benzina/GPL da 177 CV, abbinato a un cambio DCT a 7 rapporti, proposto a un prezzo base di 27.900 euro, completo di optional.

Tiger, la monovolume 2024

Nella gamma sarà presente anche un monovolume lungo 4,85 metri, equipaggiato con un motore 1.5 turbo da 197 CV, proposto anch'esso al prezzo di 27.900 euro e disponibile anche nella versione Thermohybrid con doppia alimentazione benzina/GPL.

Tiger, il multispazio 2024

Il terzo modello sarà un multispazio lungo 5,2 metri che avrà 7 posti in configurazione 2+2+3 e tecnologia full hybrid a benzina.

La distribuzione in Europa

Gli ingegneri italiani lavoreranno insieme ai loro omologhi cinesi alla progettazione dei modelli, tenendo conto delle esigenze stilistiche e normative europee. I veicoli, quindi, verranno prodotti in Cina, seguendo le specifiche del centro ricerca e sviluppo italiano, per poi essere completati nello stabilimento di assemblaggio di Macchia d’Isernia, in Molise.

Infine, saranno distribuiti attraverso la rete di vendita italiana ed europea di DR Automobiles Groupe.

Inoltre, il gruppo molisano ha annunciato prossime partnership con altri importanti gruppi asiatici, ampliando così ulteriormente la sua presenza sul mercato.