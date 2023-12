Con tre marchi - DR, Evo e Sportequipe - che hanno ciascuno non meno di quattro modelli a listino, il Gruppo DR può già di avere di aver ben presidiato le zone più calde del mercato, sul quale propone SUV compatti e medi, pick-up e anche una city car elettrica.

Le novità, però, sono tutt'altro che esaurite, anzi, il 2024 vedrà rinforzarsi la zona alta del listino con l'ingresso delle prime motorizzazioni ibride per Sportequipe 8, più i nuovi DR F35 e EVO 6 (che si aggiunge al 7 in realtà già disponibile), mentre i pick-up DR ed EVO riceveranno il cambio automatico. Inoltre, pare vedremo anche un modello di taglia large debuttare nella gamma DR, anche se la Casa non ha confermato ufficialmente.

Ecco le novità DR-EVO-Sportequipe per il 2024:

EVO 6

La principale novità attesa per il 2024 per il marchio EVO, brand d'accesso ai prodotti del Gruppo DR, è il nuovo modello 6, chiamato a riempire il "buco" in gamma tra i già affermati SUV 4 e 5 e il nuovo 7 appena lanciato.

EVO 6, il modello del 2020

La nuova generazione di EVO 6 non dovrebbe allontanarsi dalla precedente, in commercio tra il 2020 e il 2022, come dimensioni e posizionamento. Quindi avrà una lunghezza intorno ai 4,5 metri e probabilmente ancora motori benzina e benzina/GPL, anche le informazioni definitive non sono ancora note.

Nome EVO 6 Carrozzeria SUV compatto Motori Benzina/benzina GPL (da confermare) Data di arrivo Primavera 2024 Prezzi Da comunicare

EVO 7

Attuale modello di punta del marchio EVO, la EVO 7 è una taglia media da 4,79 metri di lunghezza, larga 1,87 e alta 1,75 e con passo di 2,81 ed è disponibile con cinque o sette posti. Presentata a settembre, è già ordinabile con prezzi a partire da 29.900 euro.

EVO 7

Il motore è un 1.5 Turbo a benzina da 174 CV abbinato a un cambio doppia frizione DCT a sei rapporti e con trazione come sempre anteriore.

Nome EVO 7 Carrozzeria SUV medio Motori Benzina Data di arrivo Inizio 2024 Prezzi Da 29.900 euro

Evo Cross4/DR PK8 Automatico

Il modello "da lavoro", per ora declinato nelle versioni a marchio EVO come Cross4 e DR con il nome di PK8, e in attesa di una variante più ricca da inserire nella gamma Sportequipe, riceverà nel corso del 2024 il cambio automatico, per ora non disponibile per il motore 2.0 turbodiesel da 136 CV che si può avere soltanto con il manuale.

Evo Pick-up 2022 DR PK8 pick-up

Invariate le altre caratteristiche: doppia cabina, trazione integrale inseribile con riduttore, i prezzi, al momento compresi tra 29.900 e 32.900 euro, con questa opzione dovrebbero aumentare di circa un migliaio di euro ma anche su questo si attende la conferma della Casa.

Nome EVO Cross4 e DR PK8 Carrozzeria pick-up Motori Diesel Data di arrivo Primavera 2024 Prezzi da 30.900 (da confermare)

DR F35

Fuori dalla numerazione convenzionale, che va da 1.0 a 7.0, il modello F35 è in realtà una delle proposte più interessanti di DR, attualmente non disponibile a listino ma pronta a tornare per il 2024.

DR F35

La prima serie (nella foto) era lunga poco meno di 4,5 metri, con una linea sportiva e un motore 1.5 Turbo a benzina, disponibile anche a GPL, da poco più di 150 CV.

Nome DR F35 Carrozzeria SUV compatto Motori Benzina e Gpl Data di arrivo Metà 2024 Prezzi da comunicare

DR 9.0

Si tratta ancora di una sorta di "rumor" in quanto la Casa non ha confermato (ma neppure smentito) le voci sull'arrivo di un nuovo modello top di gamma. Secondo le voci, il possibile DR 9.0 sarebbe basato sul Chery Tiggo 9, venduto anche con il marchio Jaecoo, un SUV di 4,82 metri con fino a sette posti.

Chery Tiggo 9

Quanto ai motori, in Cina l'offerta prevede motori benzina turbo Acteco da due litri non elettrificati e cambi automatici, di cui uno a doppia frizione, con sette oppure otto marce.

Nome DR 9.0 Carrozzeria SUV medio-superiore Motori Benzina Data di arrivo da confermare Prezzi -

Sportequipe 8 Plug-in Hybrid

Il marchio di punta Sportequipe è il primo a introdurre motorizzazioni ibride e lo fa con quello che al momento è il modello di punta, il SUV da 4,72 metri Sportequipe 8 che offre anche un interessante soluzione denominata Tri-fuel in cui l'ibrido plug-in con ricarica alla spina per la parte elettrica incontra la doppia alimentazione benzina-Gpl per quella termica. La stessa tecnologia arriverà in futuro anche sul compatto Sportequipe 6.

Sportequipe 8

Sportequipe 8 è equipaggiato con un motore a benzina da 146 CV e due motori elettrici inseriti nel cambio: complessivamente, le prestazioni sono nell'ordine dei 317 CV e 510 Nm di coppia, mentre grazie alla batteria da 20 kWh ricaricabile alla spina si possono fare circa 80 km a zero emissioni. Con l'impianto a Gpl l'autonoma totale sale a circa 1.300 km. La casa fa sapere però che sono in arrivo altre due motorizzazioni, un 1.6 turbo da 200 CV e un 2.0 turbo da 260 CV, il secondo con la trazione integrale