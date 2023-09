Nasce la Evo7, SUV fino a 7 posti del brand del Gruppo DR. Strettamente imparentata con la DR 7.0 la nuova arrivata si differenzia dalla "cugina" per linee esterne più filanti e interni leggermente ridisegnati.

La Evo7 diventa l'ammiraglia del brand, posizionandosi al vertice della gamma composta dagli altri SUV Evo3, Evo4 ed Evo5.

Evo7, gli esterni

Lunga 4.79 metri, larga 1,87, alta 1,75 e con passo di 2,81 la Evo7 sembra voler evolvere lo stile della Casa, con mascherina che rimane esagonale ma ora è attraversata da listelli neri verticali, a dare un aspetto maturo e "cattivo" al SUV. Le luci superiori sono molto sottili e si sviluppano in orizzontale mentre al di sotto, ai lati della griglia, sono ben più importanti come dimensioni. Il tetto corre dritto parallelo al terreno, scelta obbligata per un SUV a 7 posti, e al posteriore si ritrova la ormai classica luce coast to coast che unisce i gruppi ottici.

Evo7, gli interni

Dentro la Evo7 sembra non mancare nulla: strumentazione digitale da 10", monitor centrale per il sistema di infotainment da 12,3" (compatibile con Android Auto e Apple CarPlay), vani porta oggetti e la piccola leva del cambio automatico che non particolare ruba spazio sul tunnel centrale.

Come detto il nuovo SUV Evo è disponibile in configurazione 6 o 7 posti, con sedute singole nel primo caso o classico divanetto centrale nel secondo. Cambia la disposizione dei passeggeri quindi ma non lo spazio per i bagagli: la Evo7 dichiara infatti una capacità minima di 230 litri quando si viaggia in 6 0 7, 1.050 con la terza fila abbattuta 1.900 con i soli due sedili anteriori in posizione.

Evo7, i motori

A differenza del resto della gamma la Evo7 è disponibile unicamente con un motore turbo benzina senza la possibilità di averlo anche in versione GPL. Si tratta di un 1.5 turbo benzina 4 cilindri da 174 CV e 288 Nm di coppia per un consumo medio dichiarato di 7,4 l/100 Km.

La trazione è solo anteriore e il cambio è il classico automatico doppia frizione a 6 rapporti montato anche da altri modelli del Gruppo DR.

Evo7, i prezzi

I prezzi della Evo7 partono da 29.900 euro per l'unico allestimento previsto con dotazione full optional che comprende, oltre a quanto già citato prima, sedili a regolazione elettrica, tetto panoramico e climatizzatore trizona.