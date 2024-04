Nato nel 2006 il DR Automobiles Groupe in meno di 20 anni ha scalato le classifiche di vendita in Italia, riuscendo a competere con alcuni dei più grandi Gruppi automobilistici mondiali. Una storia partita a Macchia d'Isernia (Molise) guardando alla Cina in tempi non sospetti, stringendo accordi con costruttori orientali per importare e modificare un numero sempre maggiore di modelli.

Una crescita in termini di vendite (ci arriviamo tra poco) e brand. Se infatti all'inizio era presente unicamente DR negli anni sono arrivati EVO, Sportequipe, ICKX (trasformato poi in ICH-X) e a inizio 2024 Tiger. Poker di marchi per coprire buona parte del mercato, senza ricorrere a un'elettrificazione spinta ma a razionalità unita a prezzi particolarmente bassi e il puntare ancora sul GPL.

Vediamo di seguito quali sono tutti i modelli attualmente in commercio dei vari brand del Gruppo DR, e quelli in arrivo.

In crescita

Guardiamo però prima come sono cresciute le vendite di DR dal 2006 al 2023. Si è partiti con 6 unità nel primo anno di commercializzazione per passare a 595 nel 2007 arrivando a quota 5.033 nel 2010, calando fino a toccare 424 immatricolazioni. Da quel momento la crescita è stata costante e nel 2023 il Gruppo ha totalizzato il record storico di 32.651 immatricolazioni.

Anno Immatricolazioni 2006 6 2007 595 2008 2.087 2009 2.600 2010 5.033 2011 2.966 2012 742 2013 501 2014 574 2015 537 2016 510 2017 424 2018 1.506 2019 3.795 2020 3.507 2021 8.362 2022 24.481 2023 32.651

DR, tutti i modelli

Il primo brand è DR, nato nel 2006 con la DR 5 - versione rimarchiata della Chery Tiggo - venduta inizialmente all'interno di supermercati e ipermercati. Solo in un secondo momento il brand ha aperto una propria rete di vendita. Ecco tutti i modelli DR

DR 1.0

DR 1.0

L'unica elettrica nel listino del brand è anche la più piccola attualmente disponibile (è lunga 3,2 metri). A muoverla ci pensa un pacco batterie da 31 kWh che alimenta un motore sincrono a magneti permanenti da 45 kW (61 CV) e 150 Nm abbinato all'asse posteriore, per 210 km di autonomia secondo il ciclo WLTP, 294 in città. Il prezzo parte da 19.900 euro.

DR 3.0

DR 3.0

Un SUV coupé lungo 4,17 metri (come l'Alfa Romeo Milano) mosso dal 1.5 benzina da 116 CV e 135 Nm di coppia, disponibile anche in versione bifuel benzina/GPL abbinato o al cambio manuale o all'automatico CVT. Il listino va da 18.400 a 21.900 euro.

DR 5.0

DR 5.0

Erede della capostipite del 2006 la DR 5.0 con 4,31 metri di lunghezza si inserisce nel segmento dei SUV compatti. Come la 3.0 monta unicamente il 1.5 da 116 CV sia in versione benzina sia benzina/GPL con possibilità di scelta tra cambio manuale o automatico, con prezzi che vanno da un minimo di 19.900 a un massimo di 25.900 euro.

DR 6.0

DR 6.0

Attuale ammiraglia della Casa la DR 6.0 è lunga 4,5 metri e sotto il cofano ospita il solito 1.5 4 cilindri, portato a 154 CV e 210 Nm di coppia, scaricati a terra unicamente dalle ruote anteriori. Anche in questo caso si può scegliere tra due tipi di alimentazione e trasmissioni. Il listino parte da 25.900 euro e arriva a 29.900 euro.

EVO, tutti i modelli

Nato nel 2020 il brand EVO segue la filosofia DR, prendendo modelli cinesi modificati poi nella fabbrica di Macchia d'Isernia. Rispetto al brand principale ha prezzi ancora più contenuti.

EVO 3

EVO 3

La più piccola della gamma è lunga 4,13 metri (poco meno rispetto alla Fiat 600) ed è basata sulla cinese Jac Refine S2. Il motore è il classico 1.5 che equipaggia praticamente ogni modello del Gruppo DR, con potenza di 107 CV e 138 Nm di coppia, disponibile unicamente con alimentazione benzina/GPL al prezzo di 17.900 euro.

EVO 4

EVO 4

Lunga 4,32 metri la EVO 4 si basa sulla Jac S3 e si caratterizza per una capacità di carico al vertice della categoria, con 600 litri in configurazione 5 posti. Sotto il cofano c'è un 1.6 benzina da 115 CV e 155 Nm di coppia sia benzina sia benzina/GPL con prezzi rispettivamente di 17.300 e 19.300 euro.

EVO 5

EVO 5

Si tratta della versione modificata della Baic X3, con lunghezza di 4,32 metri, esattamente come la EVO 4, dalla quale si differenzia per un design più scolpito e per la presenza del 1.5 da 127 CV e 225 Nm di coppia, anche in versione bifuel. I prezzi partono da 17.300 euro.

EVO 7

EVO 7

Si tratta del modello più grande e capiente, con 4,79 metri di lunghezza e abitacolo a 6 o 7 posti. Il motore è il classico 1.5 in versione turbo con 174 CV e 288 Nm di coppia, abbinato al cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti e disponibile benzina o benzina GPL. È l'unico modello a sforare quota 30.000 euro, arrivando ai 31.300 della versione bifuel, mentre il prezzo d'attacco è fissato a 29.300 euro.

Sportequipe

Presentato in anteprima in occasione del Milano Monza Motor Show 2022 Sportequipe rappresenta il brand più sportivo del Gruppo DR, il cui nome riprende quello della scuderia con la quale Massimo Di Risio, fondatore di DR, corse nel Ferrari Challenge. Mantiene, come il resto dei marchi, origini cinesi e modifiche apportate nella fabbrica di Macchia di Isernia.

Sportequipe 5

Sportequipe 5

Lunghezza di 4,3 metri esatti per l'entry level della gamma, un SUV compatto da 154 CV e 210 Nm di coppia del 1.5 turbo, sia benzina sia benzina/GPL disponibile in abbinamento al solo cambio CVT. I prezzi della Sportequipe 5 partono da 33.900 euro.

Sportequipe 6

Sportequipe 6

La Sportequipe 6 riprende dimensioni (4,5 metri di lunghezza) e proporzioni della DR 6, aggiornando lo stile con un design ancora più personale, grazie anche al tetto a contrasto. Il motore è lo stesso della Sportequipe 5, sia in termini di potenza sia per quanto riguarda la doppia scelta per l'alimentazione. I prezzi vanno da 34.900 a 36.900 euro.

Sportequipe 7

Sportequipe 7

Con 4,7 metri la Sportequipe 7 fa parte del segmento dei SUV medi a 7 posti. A muoverla ci pensa il solito 1.5 da 154 CV, abbinato però al cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti al posto del CVT. Il listino parte da 36.900 euro.

Sportequipe 8

Sportequipe 8

Con la Sportequipe 8 il Gruppo DR entra nel mondo dell'elettrificazione: il SUV 7 posti lungo 4,72 metri infatti monta un powertrain plug-in composto dal 1.5 turbo benzina da 156 CV e da due motori elettrici da 75 e 95 CV, per un totale di 320 CV (la più alta per un'auto del gruppo DR), 510 Nm di coppia e 99 km di autonomia in elettrico. I prezzi partono da 49.500 euro.

ICH-X

L'unico marchio del Gruppo con un solo modello a listino: il K2, fuoristrada con telaio a longheroni basato sul Bejing BJ40 Plus.

ICH-X K2

ICH-X K2

Concorrente diretto di Jeep Wrangler e Frod Bronco, anch'essi basati su meccanica a longheroni, l'ICH-X K2 è lungo 4,65 metri e ha forme che seguono la funzione, per essere efficace in offroad. Si tratta anche dell'unico modello del Gruppo mosso da un motore diesel - un 2.0 da 162 CV e oltre 400 Nm di coppia - abbinato a un cambio automatico 8 rapporti e naturalmente alla trazione integrale. Il prezzo è di 54.500 euro.

Tiger

Tiger - brand inglese acquistato dal Gruppo DR nel 2022 - rappresenta l'ultimo arrivo in ordine di tempo, pronto a debuttare con 3 modelli: un SUV e due monovolume nati dalla collaborazione con la cinese Dongfeng. La commercializzazione avverrà nel corso del secondo semestre 2024. Attualmente non si conoscono ancora i nomi ma potrebbero seguire la filosofia degli altri brand del Gruppo DR, utilizzando i numeri.

Tiger SUV

Tiger SUV

Sappiamo che sarà lungo 4,5 metri e utilizzerà il 1.5 turbo da 177 CV benzina/GPL abbinato a un cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti. Il prezzo di partenza è fissato a 27.900 euro con dotazione full optional di serie.

Tiger monovolume

Tiger monovolume

Un monovolume di 4,85 metri equipaggiato ancora una volta con il 1.5 turbo nella versione da 197 CV, sia in versione benzina sia bifuel benzina/GPL, con prezzo di partenza di 27.900 euro.

Tiger multispazio

Tiger multispazio

Il modello più grande della gamma del Gruppo DR: 5,2 metri di lunghezza, porte posteriori scorrevoli e abitacolo con configurazione 2+2+3 posti. La grande novità è però rappresentata dall'adozione di un powertrain full hybrid, del quale non si conoscono ancora le specifiche.