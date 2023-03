Il restyling di metà carriera della Volkswagen Touareg debutterà a maggio. La Casa nel corso delle ultime settimane aveva rilasciato alcune foto ufficiali dell'auto ancora totalmente camuffata, intenta a compiere i test finali di pre-produzione.

Pochi giorni fa, però, un canale YT famoso per questo genere di avvistamenti, ha pubblicato un video di un'esemplare quasi del tutto libero da wrapping mimetici. Possiamo dunque vederne alcuni dettagli in anteprima.

Fuori poche novità

Nonostante le pellicole ancora ben presenti sui gruppi ottici, appare chiaro ormai che, a livello estetico, il restyling di metà carriera porterà sulla Volkswagen Touareg ben poche novità - sinonimo di un design ancora molto attuale.

Al debutto sono attesi dei nuovi fari a matrice di LED più potenti degli attuali, abbinati alla ormai tradizionale barra centrale luminosa presente su molte altre auto della Casa. Storia simile è prevista anche per il posteriore, dove i grandi fari dell'attuale generazione dovrebbero lasciare spazio a dei gruppi ottici più sottili, collegati al centro da una sottile striscia a LED rossa con logo della Casa illuminato.

Guardando il video, per un breve momento si vedono anche rapidamente gli interni, che è quasi certo - stando anche alle ultime foto di teasing rilasciate dalla Casa stessa - non cambieranno rispetto alla versione che si può acquistare oggi, con i due grandi schermi per il sistema di infotainment e i grandi sedili dalle mille regolazioni.

L'ultimo teaser ufficiale del restyling della VW Touareg 2024 L'ultimo teaser del restyling della VW Touareg 2024 L'ultimo teaser del restyling della VW Touareg 2024

Nuova meccanica

Se a livello estetico il restyling di metà carriera della Touareg porterà ben poche modifiche sull'auto, è sotto lo chassis che si concentreranno i più grandi cambiamenti, principalmente per quanto riguarda il sistema di stabilità e di sospensioni pneumatiche.

Questi due elementi, infatti, con il model year 2023 dovrebbero diventare in grado di capire con ancor più precisione il peso dell'auto e l'eventuale carico collegato al gancio di traino, per controbilanciare al meglio i movimenti della scocca.

Parlando di motori, infine, anche in questo caso non dovrebbero esserci cambiamenti rilevanti. In gamma dovrebbe restare infatti lo storico 3.0 V6 TDI nelle due versioni da 231 CV e 286 CV, insieme al benzina sempre a 6 cilindri da 340 CV.

Confermate anche le ibride plug-in, sia la "normale" da 381 CV che la sportivissima R da 456 CV, entrambe sempre con il 3.0 V6 TSI a benzina.

Il video dell'avvistamento