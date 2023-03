Che la nuova Volkswagen Passat sarà venduta unicamente con carrozzeria station wagon lo sappiamo da tempo: la berlina di Wolfsburg ha infatti detto addio a gennaio 2022 e sul sito ufficiale della Casa rimane solo la Variant. A mancare era la data di presentazione della nuova generazione della media tedesca.

A dare una risposta ci ha pensato Automotive News, citando il ceo VW Thomas Schaefer: le consegne della nuova Passat inizieranno a settembre. Il debutto quindi dovrebbe avvenire nel corso della prossima estate.

Fabbrica condivisa

Con la nuova generazione la media di Wolfsburg cambierà anche "casa", traslocando da Emden (Germania), dove ora viene assemblata la ID.4 e dove nascerà anche la ID.7, allo stabilimento slovacco di Bratislava. Là verrà prodotta anche la nuova generazione di Skoda Superb, con la quale la Passat condividerà anche numerose soluzioni tecniche. La grande differenza sarà nella gamma: se infatti la media di Wolfsburg sarà commercializzata unicamente con carrozzeria station wagon, la Superb continuerà ad avare anche una versione berlina.

Le foto spia della nuova Volkswagen Passat

Entrambe saranno basate sulla versione aggiornata della piattaforma modulare MQB (chiamata MQB Evo) e cresceranno leggermente in lunghezza, ma senza superare quota 4,8 metri. A differenziare la nuova Volkswagen Passat dalla controparte Skoda (brand a capo del progetto) sarà lo stile.

Per capire come sarà la nuova media tedesca ci dobbiamo affidare alle varie foto spia pubblicate nel corso dei mesi, che abbiamo utilizzato - assieme alle numerose indiscrezioni - per creare un render che anticipa l'aspetto della nuova Passat. Un aspetto in linea con quello delle Volkswagen più recenti caratterizzato da una mascherina ridotta ai minimi termini. Non bisogna infatti lasciarsi ingannare dai muletti visti nelle foto spia: il muso infatti è ancora coperto da elementi posticci che ne coprono l'aspetto definitivo.

Il render esclusivo della nuova Volkswagen Passat

Se però il design generale dell'esterno non verrà stravolto ma aggiornato, lo stesso non avverrà in abitacolo. Gli interni della nuova Volkswagen Passat infatti dovrebbero rifarsi a quelli della ID.7 - che di fatto ne rappresenterà la controparte elettrica - con un arredamento completamente nuovo, minimal e all'insegna della digitalizzazione.

Gli interni della Volkswagen ID.7

Il diesel resiste

Come anticipato tempo fa la gamma motori della Passat, una delle novità 2023 di Volkswagen più attese, sarà aggiornata, ma manterrà un'impostazione classica con unità diesel (forse elettrificate con moduli mild hybrid) e benzina. Queste ultime dovrebbero avere un doppio step di elettrificazione: mild hybrid e plug-in, con percorrenza in modalità 100% elettrica superiore agli 80 km.