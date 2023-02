Non è ancora finita per la Volkswagen Passat. Anche la berlina ha salutato i listini da tempo, la versione Variant continuerà a essere prodotta con una nuova generazione.

I prototipi della famigliare tedesca sono stati visti a più riprese nel Nord Europa e, ancora una volta, le nostre spie sono riuscite a osservare uno dei muletti nel corso di alcuni test sulla neve.

Si allunga ancora di più

L’esemplare delle foto spia ha un look particolarmente sportivo, con cerchi in lega da circa 18” e inserti neri nelle cornici dei finestrini e sulle calotte degli specchietti.

Tuttavia, è difficile capire di che allestimento si tratti, anche perché Volkswagen continua a utilizzare delle mimetizzazioni “smart” sulla calandra e sul posteriore per confondere i fotografi e tutti i curiosi. I fari e la griglia che vedete, infatti, sono solo adesivi e mimano quello che potrebbe essere lo stile definitivo della vettura.

Nuova Volkswagen Passat Variant: la lunghezza dovrebbe superare i 4,8 metri Nuova Volkswagen Passat Variant, le foto spia del posteriore

È evidente, comunque, come la Passat sia cresciuta ulteriormente di dimensioni, con un passo importante che sembra promette ancora più spazio a bordo per i passeggeri. Ci aspettiamo una station wagon più lunga di qualche centimetro rispetto ai 4,77 metri attuali e non è da escludere la presenza di una variante Alltrack con assetto rialzato.

Sarà elettrificata

Riguardo alle motorizzazioni, la nuova Passat avrà sempre versioni a benzina e diesel. Volkswagen non ha ancora ufficializzato eventuali novità meccaniche e non sappiamo, quindi, se la Casa aggiornerà semplicemente i 1.5 TSI e 2.0 TDI già esistenti o se presenterà qualche nuovo propulsore.

Nuova Volkswagen Passat Variant: gli adesivi sul frontale confondono le linee

In linea di massima, comunque, queste (nuove) motorizzazioni dovrebbero essere elettrificate, almeno in forma mild hybrid. E nel listino troveremo anche un’ibrida plug-in, con una batteria più grande (si dice da circa 26 kWh) per migliorare potenza complessiva e autonomia in elettrico, che potrebbe arrivare fino a 100 km.