La nuova Hyundai Santa Fe sta per arrivare anche in Italia e sarà ordinabile già nelle prossime settimane con un prezzo base di 49.600 euro per la versione d'accesso Business.

Il grande SUV corano di quinta generazione si distingue nettamente dalla serie precedente per il suo stile massiccio e squadrato che intende massimizzare gli spazi interni, sia in configurazione a 5 che a 7 posti.

Il listino completo della nuova Hyundai Santa Fe sarà pubblicato a maggio 2024 e l'arrivo in concessionaria delle prime vetture è previsto per luglio, partendo con la motorizzazione full hybrid.

Si parte con la 1.6 full hybrid, anteriore o integrale (5 o 7 posti)

La nuova Hyundai Santa Fe in allestimento Business con un prezzo base di 49.600 euro ha il motore 1.6 T-GDI HEV da 235 CV complessivi (180 CV il solo propulsore a benzina), la trazione anteriore, i 5 posti e il cambio automatico a 6 rapporti.

Hyundai Santa Fe, la vista posteriore

Opzionali e a pagamento sono sia la trazione integrale 4WD HTRAC che la configurazione a 7 posti, con terza fila di due sedili.

Le dotazioni della versione Business

Nella dotazione di serie della nuova Santa Fe Business si segnalano i cerchi in lega da 18", i fari anteriori e posteriori full LED, il portellone elettrico, la retrocamera e i sensori di parcheggio sia davanti che dietro.

Hyundai Santa Fe, gli interni

Dentro non mancano poi il climatizzatore automatico bi-zona, i paddle al volante per selezionare le marce del cambio automatico, lo schermo touch centrale da 12,3" con connettività wireless Apple CarPlay/Android Auto wireless e gli aggiornamenti OTA da remoto.

Misure importanti

Ricordiamo che la nuova generazione del SUV più grande di Hyundai ha una lunghezza di 4,83 metri, una larghezza di 1,90 metri e un'altezza di 1,72/1,78 metri a seconda dell'allestimento.

Hyundai Santa Fe, il vano di carico

Il passo di 2,81 metri permette di avere anche i 7 posti, ma soprattutto un vano di carico posteriore con grande apertura di accesso che può accogliere fino a 1.148 litri di bagagli (misurazione SAE). Sono esattamente 120 litri in più rispetto alla Santa Fe del modello precedente.

La promozione al lancio

Per il lancio della nuova Santa Fe è prevista un'offerta con finanziamento (tasso del 7,45%) che vede il prezzo di listino della Business scendere da 49.600 a 44.350 euro.

Hyundai Santa Fe, la vista di tre quarti anteriore

Al cliente è richiesto un anticipo di 10.650 euro e 36 rate mensili da 329 euro l'una, oltre a una maxi rata finale (o valore garantito) di 29.760 euro.