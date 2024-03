Aria di primavera, aria di novità e dunque tempo di restyling per molte auto attualmente in vendita che, per poter continuare a essere immatricolate in Europa, dovranno rispettare le nuove normative sulla sicurezza informatica e sui sistemi di assistenza alla guida a partire dal 7 luglio 2024.

Tra le tante Case che stanno sottoponendo le proprie auto a questi importanti aggiornamenti c'è anche Hyundai, che presenta il secondo aggiornamento dell'attuale generazione della compatta i30, ovvero la terza, sul mercato dal 2017. Scopriamo tutte le novità.

Hyundai i30 2024, gli esterni

A livello estetico la Hyundai i30 restyling è stata lievemente rivista nei paraurti. Su quello anteriore sono stati ridisegnati la griglia del radiatore, l'inserto sotto la targa e le cornici dei fendinebbia, quello posteriore, invece, è stato dotato di un nuovo inserto cromato. Ma non solo. I fari anteriori e posteriori a LED ora sono di serie su tutte le versioni e a listino debuttano nuove vernici.

Per quanto riguarda la versione dal piglio più sportivo N Line, in occasione di questo lieve lifting è stata dotata di una nuova griglia del radiatore, di nuovi paraurti dotati di un inserto in grigio scuro e di nuovi cerchi in lega da 18" con design specifico.

Hyundai i30 N Line 2024

Hyundai i30 2024, gli interni

Passando agli interni della Hyundai i30 per questo lieve restyling di metà 2024 sono arrivano nuovi rivestimenti per plancia e sedili, quest'ultimi disponibili ora sia in tessuto sia in tessuto misto a pelle. A livello di tecnologia la plancia è stata dotata di un nuovo computer di bordo LCD a colori da 4,2 pollici mentre come optional è disponibile il virtual cockpit da 10,25".

Insieme fanno il loro ingresso in abitacolo anche tre porte USB di tipo C nella parte anteriore e posteriore e gli aggiornamenti delle mappe Over-the-Air (OTA) per il navigatore integrato.

Hyundai i30 N Line 2024, gli interni

Hyundai i30 2024, motori e tecnologia

Come anticipato, però, le vere novità della Hyundai i30 2024 sono tutte nei nuovi sistemi ADAS necessari a rispettare le nuove normative in vigore a partire dal 7 luglio 2024.

Per l'occasione la Casa ha ampliato la lista di sistemi di assistenza alla guida di serie della compatta, che ora include nomi come il sistema di ausilio al parcheggio anteriore e posteriore, il sistema di frenata automatica d'emergenza e il Cyclist Detection, in grado di riconoscere i ciclisti ed evitare la collisione.

Tre assistenti importanti che a pagamento possono essere integrati con la funzione di frenata automatica d'emergenza durante le svolte, in grado di evitare le collisioni con i veicoli in arrivo durante le curve a sinistra, e con il Motorway Assist 1.5, in grado di mantenere automaticamente la distanza dal veicolo che precede, adattando la velocità al limite imposto su quella determinata strada e alle curve, mantenendo al contempo l'auto nella sua corsia.

Hyundai i30 station wagon 2024

Infine fa il suo ingresso tra le dotazioni di serie della i30 l'allarme occupanti, cioè il sistema in grado di avvertire il conducente, prima di scendere dall'auto, con un messaggio sul computer di bordo se una porta posteriore è stata aperta prima dell'inizio del viaggio, in modo da evitare che bambini o animali domestici vengano dimenticati sui sedili posteriori involontariamente.

A livello di motorizzazioni non ci sono state comunicazioni e dovrebbero rimanere i mild hybrid 1.0 e 1.5 benzina da 120 e 160 CV. Niente più i30 N invece, mandata in pensione in Europa per via delle sempre più stringenti normative sulle emissioni.

Hyundai i30 2024, i prezzi

La Casa coreana non ha ancora comunicato i prezzi per l'Italia della nuova Hyundai i30. La versione attuale parte da 28.000 euro della Prime da 120 CV con cambio iMT e arriva ai € 32.150 della N Line da 160 CV con cambio automatico doppia frizione.