A quasi tre anni esatti dal suo debutto la Hyundai Ioniq 5 si rinnova con il classico restyling di metà carriera, fatto di novità estetiche, tecnologiche e meccaniche. Aggiornamenti che si accompagnano anche all'inedito allestimento N Line, esteticamente ispirato alla Ioniq 5 N da 650 CV.

L'arrivo in Italia è previsto verso metà anno, con prezzi ancora da definire. Di seguito tutto quello che c'è da sapere sulla Hyundai Ioniq 5 2024.

Esterni

Partiamo dalle dimensioni: la Ioniq 5 restyling è più lunga di 2 cm rispetto alla versione attuale, raggiungendo i 4,65 metri totali. Rimangono invece invariati gli altri valori: larghezza di 1,89 metri, altezza di 1,6 e passo di 3.

Le novità estetiche non leggere e comprendono mascherina e paraurti ridisegnati, spoiler posteriore allungato di 5 cm, così da garantire una migliore resa aerodinamica e nuovi cerchi in lega parzialmente carenati. Rimangono poi le novità introdotte con l'ultimo aggiornamento, come la possibilità di avere gli specchietti retrovisori digitali (attualmente disponibili nel Tech Pack Plus a 1.500 euro).

Hyundai Ioniq 5 2024, il posteriore Hyundai Ioniq 5 2024, i nuovi cerchi in lega

Non si vedono invece i rinforni a carrozzeria, portiere e montante B, introdotti per aumentare la protezione dei passeggeri in caso di collisioni laterali.

Interni

Anche gli interni della Hyundai Ioniq 5 2024 sono stati aggiornati, per offrire una miglior ergonomia. Per esempio sotto il monitor centrale sono sistemati vari pulsanti fisici per richiamare al volo alcune voci del menù del sistema di infotainment. Altri invece sono incastonati subito davanti al bracciolo centrale per attivare telecamera di parcheggio e riscaldamento/raffreddamento sedili. Sempre sul tunnel centrale (chiamato da Hyundai Universal Island) è sistemata la piastra a induzione per la ricarica wireless degli smartphone.

Hyundai Ioniq 5 2024, gli interni

Novità anche per il volante, sia per quanto riguarda il design sia per i quattro punti al centro, ora illuminati. Non sappiamo ancora cosa indichino, se il livello di carica della batteria o altro.

Infine la nuova Hyundai Ioniq 5 adotta l'ultima versione del sistema di infotainment della Casa (Connected Car Navigation Cockpit) con aggiornamenti OTA sia per l'infotelematica, sia per i vari controlli elettronici.

Motori e tecnologia

La grande novità della rinnovata Ioniq 5 però non si vede. Si tratta della nuova batteria da 84,0 kWh che prende il posto dell'attuale da 77,4, permettendo così di avere maggior autonomia. Non ci sono però ancora dettagli in merito. Non si citano novità per la batteria più piccola da 58 kWh, che potrebbe rimanere quindi in gamma per le versioni entry level.

Hyundai non parla nemmeno di motorizzazioni ma, potrebbe esserci un incremento di potenza su tutte le versioni, sia le posteriori da 170 e 225 CV, sia l'integrale da 325 CV.

Debuttano poi nuovi sistemi di assistenza alla guida come Lane Keeping Assist 2, Remote Smart Parking Assist 2 e monitoraggio per l'uscita di parcheggio, a integrare quanto già presente: cruise control adattivo, frenata automatica di emergenza, riconoscimento della segnaletica stradale e molto altro.

Hyundai Ioniq 5 2024 Hyundai Ioniq 5 2024

Il lavoro degli ingegneri Hyundai si è concentrato anche sull' assetto, con un nuovo sistema di ammortizzazione in grado di smorzare meglio le vibrazioni, rinforzi su ruote posteriori e parte inferiore della Ioniq 5 2024 scocca irrigidita.

Prezzi e allestimenti

In arrivo nelle concessionarie tra giugno e luglio, con ordini che potrebbero aprirsi a maggio, la Hyundai Ioniq 5 sarà disponibile anche nel nuovo allestimento N Line che prevede aggiornamenti di stile in salsa sportiva, come cerchi in lega da 20", minigonne laterali, pedaliera in metallo e sedili sportivi.

I prezzi devono ancora essere annunciati e potrebbero crescere leggermente rispetto ai 49.050 euro richiesti oggi per la entry level. Listino che lascerebbe il crossover elettrico fuori dagli incentivi auto 2024.