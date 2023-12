Se il 2023 di Hyundai ha visto molte novità non saranno certo meno quelle attese per il 2024, con la Casa che continua di gran carriera ad aggiornare e arricchire una gamma sempre più competitiva: dopo aver rinnovato un modello-chiave come Kona, rilanciando la sfida tra i B-SUV, ora Hyundai è al lavoro soprattutto sui segmenti superiori.

L'anno nuovo vedrà infatti il debutto della nuovissima Santa Fe, dal design ancora una volta di rottura, e l'aggiornamento della Tucson, entrambe già svelate. Sul fronte elettrico ci sono invece il SUV Ioniq 7, il primo facelift della Ioniq 5 e probabilmente anche nuovo modello destinato a prendere posto alla base del listino, per ora indicato come un possibile derivato della Casper, mini-SUV attualmente non in vendita da noi.

Ecco, dunque, le novità Hyundai per il 2024:

Hyundai Casper EV

Come accennato, la novità elettrica più attesa del 2024 è la più piccola, un modello con cui Hyundai risponderà ai rivali europei che annunciano finalmente vetture elettriche piccole e accessibili per provare a dare davvero una svolta al mercato delle EV per uso cittadino. Si tratterà di un piccolo SUV lungo circa 3,7 metri, quanto la Toyota Aygo X, basato sulla Casper, modello che oggi nella versione a benzina non arriva in Europa.

Hyundai Casper elettrica, le prime foto spia della versione europea

Non ci sono informazioni sulla parte elettrica, ma anche qui si possono trovare indizi interessanti guardando ad altri mercati: in Corea, ad esempio è in vendita la Ray EV, recentemente aggiornata con un motore da 86 CV e una batteria da 35 kWh che promette oltre 200 km di autonomia. Abbastanza da raccogliere la sfida delle nuove piccole elettriche "basic" annunciate da Citroen e Renault.

Nome Hyundai Casper EV (da confermare) Carrozzeria Crossover Motori elettrico Data di arrivo Seconda metà 2024 Prezzi -

Hyundai Ioniq 5 restyling e Ioniq 5 N

A tre anni dal lancio, il modello che ha inaugurato il nuovo corso della famiglia Ioniq attende il suo primo aggiornamento di forma e sostanza, anticipato da numerosi avvistamenti di prototipi camuffati. Il restyling dovrebbe mostrarsi entro metà 2024, con diverse novità estetiche alla grafica dei fari e alla parte bassa della carrozzeria e probabilmente evoluzioni nel software della batteria.

Hyundai Ioniq 5, le nuove foto spia del restyling Hyundai Ioniq 5 N, la prova

Possibile che debutti anche il nuovo allestimento sportivo N Line, visto l'arrivo concomitante della Ioniq 5 N da 650 CV che abbiamo già visto e provato, ma si attende anche qualche ulteriore miglioria ai powertrain elettrici meno estremi, ottimizzazioni della gestione energetica che aumentino ancora le già valide autonomie.

Nome Hyundai Ioniq 5 e Ioniq 5 N Carrozzeria berlina/crossover media Motori Elettrici Data di arrivo Prima metà 2022 Prezzi da confermare

Hyundai Tucson restyling

L'apprezzato SUV compatto di Hyundai si aggiorna, non tanto nel look esterno già piuttosto caratteristico, ma soprattutto negli interni: esteticamente, infatti, non si notano grandi rivoluzioni rispetto al modello attuale. La calandra mostra un look leggermente rielaborato, i fari appaiono un po' più grandi e ci sono nuovi cerchi in lega.

Hyundai Tucson, le prime foto del restyling

Dentro Tucson 2024 ci sono forti ispirazioni alla Ioniq 5, un nuovo volante con una linea e quattro punti, che rappresenta la lettera "H" nel codice Morse, e una plancia nuova che ospita due schermi da 12,3" sistemati sullo stesso pannello e un nuova disposizione dei comandi, soprattutto quelli per la regolazione della climatizzazione. Nessun cenno alla gamma motori, che comprende già varie soluzioni ibride.

Nome Hyundai Tucson Carrozzeria SUV compatto Motori benzina ibridi, diesel (da confermare) Data di arrivo Primo quadrimestre 2024 Prezzi Da confermare

Hyundai nuova Santa Fe

Non poteva cambiare di più: la nuova Hyundai Santa Fe 2023 ha stupito tutti con un look per certi versi classico, che rimanda ai modelli di qualche decennio fa nelle forme monolitiche e nelle misure abbondanti, ma con spunti di design presi dal mondo delle elettriche. Ora misura 4,83 metri di lunghezza e ha configurazioni da sei o sette posti comodi.

Hyundai Santa Fe, la prova in Corea

Parlando di motori la Hyundai Santa Fe 2024 sarà disponibile unicamente con motori benzina elettrificati basati sul 1.6 turbo benzina 4 cilindri, le stesse combinazioni offerte su altri modelli e sulla cugina Kia Sorento, dunque full hybrid o plug-in hybrid da 230 e 260 CV circa di potenza. Lancio previsto per i primi mesi del 2024 con prezzi che dovrebbero partire da circa 50.000 euro.

Nome Hyundai Santa Fe Carrozzeria SUV Motori benzina ibridi Data di arrivo Primavera 2024 Prezzi Da circa 50.000 euro (da confermare)

Hyundai Ioniq 7

Ci si aspettava un'anteprima già nel corso del 2023, ma gli unici ad essere "avvistati" sono stati i prototipi mascherati, indice comunque che lo sviluppo è alle battute finali. Hyundai Ioniq 7, anticipata dalla concept Seven del 2021, sarà il top della gamma elettrica, un SUV di taglia large con lunghezza intorno ai cinque metri. passo di 3,2 metri e sette posti. Dovrebbe debuttare nella prima parte dell'anno e arrivare qualche mese più tardi.

Hyundai Ioniq 7, le foto-spia

Le indiscrezioni parlano anche di un'autonomia che dovrebbe aggirarsi sui 540 km e ricarica ultraveloce. Sono poi previste anche tecnologie di ricarica bidirezionale con funzione V2L che consente di ricaricare apparecchiature esterne e immettere l’elettricità in eccesso direttamente nella rete. Infine c'è l’Highway Driving Pilot, un pacchetto di assistenti alla guida che dovrebbe essere il primo per la guida autonoma di Livello 3.