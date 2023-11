La nuova Hyundai Tucson si mostra in anteprima. La divisione inglese del marchio coreano ha svelato le prime immagini del restyling del SUV best-seller di segmento C, mostrando alcune delle principali novità.

Maggiori informazioni le avremo nelle settimane precedenti al lancio previsto per i primi mesi del 2024, ma già ora possiamo dare un'occhiata ad alcuni dei cambiamenti della Tucson.

Come cambia la Tucson

Esteticamente, la Hyundai Tucson 2024 non mostra grandi rivoluzioni rispetto al modello attuale. La calandra sembra avere un look leggermente rielaborato, mentre i fari appaiono un po' più grandi. Nuovi anche i cerchi in lega, mentre le proporzioni generali appaiono invariate.

Hyundai Tucson, le prime foto del restyling

In realtà, le novità più interessanti riguardano gli interni, dove si percepisce un forte legame con la Ioniq 5. Come sul SUV elettrico, infatti, anche il volante della Tucson restyling mostra una linea costituita da quattro punti, che rappresenta la lettera "H" nel codice Morse.

In generale, la plancia è stata riconfigurata, con due schermi da 12,3" sistemati sullo stesso pannello e un nuova disposizione dei comandi, soprattutto quelli per la regolazione della climatizzazione.

Le bocchette dell'aria condizionata sono più sottili, mentre il selettore del cambio è stato spostato in prossimità del volante. Nel tunnel centrale c'è anche una grande postazione di ricarica wireless per lo smartphone e due portabicchieri.

Motori verso la conferma

Nel comunicato di Hyundai non se ne parla nello specifico, ma non ci attendiamo grandi rivoluzioni per le motorizzazioni. Del resto, la varietà di powertrain è uno dei punti forti della Tucson, che è disponibile nelle versioni 1.5 mild hybrid a benzina, 1.6 full hybrid e ibrida plug-in a benzina e nelle varianti 1.6 diesel sia mild hybrid che non elettrificata.

Le potenze oscillano dai 116 CV delle turbodiesel non elettrificate fino ai 265 CV delle ibride plug-in, le quali consentono anche oltre 60 km ad emissioni zero.