Tra poco, mentre comprerete su Amazon una cassa d'acqua, un nuovo paio di cuffie o un giocattolo per bambini, potrete aggiungere al vostro carrello una Hyundai. La casa automobilistica ha stretto una partnership con il gigante delle vendite su Internet per commercializzare le sue auto sulla piattaforma a partire dal 2024.

Si inizierà dagli Stati Uniti, ma l'obiettivo è arrivare anche da noi. "Hyundai è la prima azienda automobilistica disponibile per transazioni complete end-to-end nel negozio statunitense di Amazon e questo è un altro esempio di come continuiamo a cercare modi per elevare il viaggio del cliente insieme ai nostri eccezionali partner di vendita al dettaglio", ha detto il Presidente e CEO di Hyundai Motor Company Jaehoon Chang al Salone di Los Angeles.

Come funzionerà

A Los Angeles Hyundai ha spiegato che l'acquisto su Amazon avverrà così: i concessionari potranno elencare le scorte su Amazon e i clienti potranno effettuare ricerche sul sito e personalizzarle per modello, allestimento, colore e caratteristiche.

Da lì, gli acquirenti sceglieranno le opzioni di pagamento e finanziamento. Dopo aver completato l'acquisto, il cliente potrà decidere se ritirare il veicolo presso la concessionaria o farselo consegnare a domicilio.

Alexa arriva nel 2025

L'accordo di Hyundai con Amazon comprende anche l'offerta di veicoli con le funzioni di Alexa integrate a partire dal 2025. I controlli vocali a bordo delle vetture permetteranno di riprodurre contenuti multimediali, impostare promemoria e controllare i calendari.

Hyundai è il primo marchio a collaborare con Amazon in questo modo, ma sicuramente non sarà il solo. Si tratta di un grande affare che renderà più facile l'acquisto di un'auto perché, sebbene le vetture si possano già comprare online, il gigante Amazon è Amazon... staremo a vedere come andrà.