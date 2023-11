Di crossover compatti ormai è pieno il mercato e praticamente ogni brand ne ha uno a listino. Tra loro c'è la Peugeot 2008, da tempo nella parte alta della classifica delle auto più vendute in Italia e recentemente rinnovata con restyling di metà carriera. Aggiornamenti per rimanere al passo con la concorrenza formata, tra le altre dalla Hyundai Kona.

Per il crossover coreano il 2023 ha coinciso con il debutto della seconda generazione, fedele alla linea per quanto riguarda le motorizzazioni e caratterizzata da un design ancora più personale.

Ora è arrivato il momento di metterle una contro l'altra per una sfida a ruote ferme.

Esterni

A livello di dimensioni Peugeot 2008 e Hyundai Kona sono grossomodo sovrapponibili: 4,3 metri di lunghezza per la prima e 4,35 per la seconda che, con la nuova generazione, ha di fatto compiuto un salto di categoria passando dal segmento B al C. Come design invece i due crossover sono molto differenti e figli dei rispettivi family feeling.

La Peugeot 2008 riprende infatti il nuovo corso del design della Casa, caratterizzato per esempio dalle luci diurne formate da tre "graffi" nella parte bassa e mascherina con design tridimensionale. Un muso piuttosto aggressivo accompagnato da un un tetto che corre parallelo al terreno, per non sacrificare lo spazio interno, mentre andamento dei cristalli laterali e del lunotto sembrano voler richiamare il mondo delle coupé.

Peugeot 2008, il frontale Hyundai Kona 2023, il frontale

La Hyundai Kona invece vuole anticipare lo stile dei modelli del futuro, con un frontale estremamente minimal attraversato nella parte alta da una striscia luminosa a LED. Se con la prima generazione si parlava di auto di Iron Man, con quella nuova lo "sguardo" è più simile a un altro supereroe Marvel: l'X-Men Ciclope. Anche sul crossover coreano il tetto corre dritto mentre linea di cintura rastremata verso l'alto e il lunotto "giocano" a dare l'impressione di trovarsi davanti a un crossover-coupé.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Peugeot 2008 4,3 metri 1,77 metri 1,55 metri 2,60 metri Hyundai Kona 4,35 metri 1,82 metri 1,58 metri 2,66 metri

Interni

Come gli esterni anche gli interni della Peugeot 2008 seguono lo stile delle sorelle maggiori e nella plancia sono fedeli all'impostazione classica dell'iCockpit tipico di Peugeot: volante dal diametro ridotto, strumentazione e monitor centrali sistemati in posizione rialzata. I pulsanti fisici sono ridotti al minimo. Bella la grafica tridimensionale del cruscotto, mentre l'infotainment è sì ricco di funzioni ma non sempre ergonomico e facile da usare. Lo spazio è buono: il bagagliaio va da 434 a 1.467 litri e sul divanetto posteriore si sta (quasi) comodi anche in tre.

Peugeot 2008 2023, gli interni

La Hyundai Kona non rinuncia certo alla digitalizzazione ma conserva ancora pulsanti fisici, che migliorano l'ergonomia. Sulla plancia sono sistemati i monitor per strumentazione digitale e infotainment mentre al di sotto si trovano i pulsanti per il climatizzatore e altre funzioni. I centimetri in più rispetto alla concorrente francese si concentrano principalmente nei posti dietri, comodi, e nel bagagliaio che offre un minimo di 466 e un massimo di 1.300 litri.

Hyundai Kona 2023, gli interni

Modello Strumentazione digitale Monitor centrale Capacità bagagliaio Peugeot 2008 10" 10" 434/1.467 litri Hyundai Kona 12,3" 12,3" 466/1.300 litri

Motori

Il grande punto di contatto tra Peugeot 2008 e Hyundai Kona sta nelle motorizzazioni disponibili. Entrambe infatti mantengono classici motori termici (anche elettrificati) affiancati da powertrain 100% elettrici.

In verità per la 2008 bisognerà attendere il 2024 per il debutto del benzina mild hybrid mentre già disponibili ci sono unità benzina e diesel, oltre a due scelte per l'elettrico, con autonomia massima di 406 km.

La Kona invece mette già tutto sul piatto: motori benzina (classico o mild), full hybrid e l'elettrico, disponibile con 2 differenti potente e tagli di batteria, per un'autonomia massima di 490 km.

Modello Benzina Diesel Mild hybrid Full hybrid Elettrico Peugeot 2008 1.2 100 CV

1.2 130 CV 1.5 130 CV 1.2 136 CV (dal 2024) n.d. 100 kW (136 CV) - 54 kWh

115 kW (156 CV) - 54 kWh Hyundai Kona 1.0 120 CV n.d. 1.0 120 CV 1.6 140 CV 115 kW (156 CV) - 48,4 kWh

160 kW (218 CV) - 65.,4 kWh

Peugeot 2008 2023, il posteriore Hyundai Kona 2023, il posteriore

Prezzi e allestimenti

I prezzi della Peugeot 2008 partono dai 25.850 euro della 1.2 benzina in allestimento Allure e arrivano ai 41.900 della elettrica da 156 CV in allestimento GT. Di serie sono previsti luci LED, touchscreen centrale da 10", sensori di parcheggio posteriori, climatizzatore automatico monozona, cerchi in lamiera da 16", cruise control, frenata automatica d'emergenza, monitoraggio stanchezza conducente e (per l'elettrica) cavo di ricarica modo 3 da 22 kW.

La Hyundai Kona attacca invece a 28.500 euro con la 1.0 X Line e arriva a toccare quota 49.900 con l'elettrica più potente Special Edition. Di serie ci sono luci LED, climatizzatore automatico, doppio monitor da 12,3", cruise control, sistema di rilevamento della stanchezza del guidatore e cerchi in lega da 17".