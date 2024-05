Nata nel 1955 Alpine è nota per le sue auto sportive, la cui eredità oggi vive nella A110, unico modello del marchio attualmente in vendita. La gamma della Casa francese però si appresta ad ampliarsi nel corso del 2024 con la A290, di fatto una versione sportiva della nuova Renault 5, attesa al debutto nelle sue forme definitive e di serie in occasione della prossima 24 Ore di Le Mans.

Un primo passo verso una storia tutta nuova che, secondo la testata francese Auto-Moto, sarà seguita dalla A390, un SUV compatto strettamente imparentato con la Renault Scenic E-Tech.

Coupé sportiva?

Alla base ci sarà la piattaforma CMF-EV, la stessa della Scenic oltre che di Megane E-Tech e Nissan Ariya. Esattamente come la A290 anche la A390 sarà più potente e sportiva rispetto alla controparte Renault.

La lunghezza dovrebbe essere di 4,4 metri, come il SUV della Losanga, e potrebbe essere già stato anticipato dalla GT X-Over, fotografata (travestita da Dacia Duster) nel 2022. Il nome potrebbe nascondere anche le forme del prossimo modello Alpine: GT come Gran Turismo e "Over" a significare "crossover". Possiamo quindi immaginarci una GT con assetto rialzato e magari carrozzeria da coupé, come la silhouette mostrata nel 2021.

Il teaser del SUV coupé di Alpine mostrato nel 2021

Secondo le anticipazioni la versione di punta avrà la trazione integrale e tre motori, probabilmente uno all'anteriore e due al posteriore, uno per ruota. Naturalmente è ancora troppo presto per dire quale potrebbe essere la potenza, anche se la Nissan Ariya Nismo potrebbe darci una mano. La versione più potente del SUV elettrico giapponese infatti eroga fino a 435 CV con due motori (uno per asse). La Alpine A390 potrebbe superare tale valore. Stando alle anticipazioni la batteria dovrebbe essere da 89 kWh, come quella più potente disponibile sulla nuova Renault Scenic.

La Alpine A390 non arriverà sul mercato prima del 2025, ma potrebbe essere presentata ufficialmente al Salone di Parigi 2024 (17 - 23 ottobre) - non si sa se come studio di design o già in versione di produzione.

I teaser dei prossimi modelli elettrici di Alpine

Il futuro

Ad A290 e A390 si aggiungeranno altri 5 modelli in arrivo entro il 203, tra questi dovrebbe esserci anche l'erede della A110, disponibile probabilmente sia in versione 100% elettrica sia con classico motore a combustione.