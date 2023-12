L'Alpine A110 è la sportiva del Gruppo Renault ormai in produzione dal 2017. Nel corso del tempo è stata costantemente aggiornata per restare al passo con i tempi, sia a livello tecnologico che meccanico.

Oggi, in vista del nuovo anno, si appresta a ricevere un nuovo model year, con alcune novità meccaniche, aggiornamenti tecnologici e inediti allestimenti. Di seguito tutti i dettagli.

Le novità

Partiamo subito con la questione più importante quando si parla della Alpine A110: il motore. Il 1.8 turbo da 252 CV delle versioni d'accesso, progettato da Renault stessa, in occasione di questo model year, non è stato modificato dai tecnici francesi.

Gli ingegneri della Losanga, invece, si sono concentrati nell'aggiungere nuove componenti al già valido telaio. Tra queste, per esempio, diventano di serie per tutte le versioni i cerchi in lega Serac da 18 pollici, i freni Brembo da 320 mm e alcuni dettagli interni extra, come la pedaliera sportiva.

Alpine A110 S

Subito al di sopra in gamma si posiziona, poi, la versione GT, che, sempre sul telaio base, aggiunge la mappatura motore da 300 CV, i cerchi in lega Grand Prix da 18 pollici diamantati neri, il sistema audio Focal, lo specchio interno fotocromatico e i sedili riscaldabili.

L'allestimento intermedio, invece, si chiama S e si posiziona al di sopra della GT. Alle dotazioni già citate aggiunge il telaio “Sport” - che comprende una mappatura motore da 300 CV ancora più sportiva e gli pneumatici semi-slick (optional) - un kit aerodinamico specifico, i cerchi in lega Fuchs forgiati da 18” e i fari anteriori neri a boomerang.

Alpine A110

La versione R Turini

Al vertice della nuova gamma della Alpine A110 per il 2024, infine, debutta un nuovo allestimento. Si chiama A110 R Turini ed è stato progettato a partire dalla tanto apprezzata versione a A110 R.

Si tratta della versione più sportiva del listino, dotata di cerchi in alluminio GT Race da 18 pollici in colorazione Nero Mat, della mappatura motore da 300 CV e 340 Nm di coppia della R originale e, infine, del kit aerodinamico specifico in fibra di carbonio. Sulla carta può superare i 280 km/h di velocità massima.

Alpine A110 R Turini

Prezzi e disponibilità

Il model year 2024 della Alpine A110 può essere ordinato a partire dal 5 dicembre 2023. I prezzi variano dai 66.300 euro per la versione standard ai 114.000 euro per la versione A110 R.

In mezzo si posizionano la versione GT, offerta a un prezzo base di 77.350 euro, la versione S, offerta a un prezzo base di 79.050 euro e, infine, la nuova versione R Turini, che si può portare a casa per 108.000 euro.