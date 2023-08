Una nuova Alpine A110 molto speciale sta arrivando. Poche settimane fa ne avevamo parlato dopo che era stata avvistata sul circuito del Nurburgring, intenta a compiere alcuni test di prestazioni e affidabilità.

Recentemente però è stata avvistata di nuovo dai nostri fotografi sul campo, che hanno realizzato delle nuove foto spia più da vicino. A giudicare da questi ultimi scatti, avrà un aspetto più aggressivo rispetto a tutti agli altri allestimenti esistenti, incluse le edizioni speciali più recenti e la R e sarà dotata di cerchi in lega dedicati. Scopriamo i dettagli.

Un'Alpine estrema

Questa nuova versione speciale della Alpine A110 dovrebbe essere la più estrema di sempre. Guardando queste "seconde" foto, all'esterno spicca una fascia anteriore aerodinamica simile a quella presente sulla versione R, con l'eccezione dei canard agli angoli esterni.

Allo stesso tempo, in questa seconda versione il cofano è stato dotato di un paio di grandi aperture vicino alla base del parabrezza, utili probabilmente a creare maggiore deportanza.

Il posteriore della nuova Alpine A110 super sportiva

Di profilo, invece, appare chiaro che questa nuova sportiva sia stata equipaggiata con un assetto ben più basso rispetto alle altre varianti, probabilmente abbinato a cerchi in lega e gomme dedicate (non definitivi in queste foto).

Al posteriore, infine, spicca un nuovo pannello che copre tutto il lunotto, con una pinna al centro, il tutto abbinato a un alettone ben più "aggressivo" rispetto a quello montato sulle altre varianti.

Motore ignoto

Come abbiamo anticipato, il motore e le prestazioni di questa nuova variante della A110 sono ancora un mistero. Questo perché, di serie, dovrebbe condividere alcune parti con il modello R, che utilizza il quattro cilindri turbo da 1,8 litri in grado di erogare 300 CV e 340 Nm di coppia.

Alpine A110, le ultime foto della versione più estrema di sempre

Gli stessi dubbi, infine, riguardano anche gli interni, per i quali non abbiamo ancora certezze. L'auto definitiva, tuttavia, potrebbe essere dotata dei sedili monoscocca in fibra di carbonio Sabelt della versione R, con cinture a sei punti.

La casa non ha ancora rivelato una possibile data di debutto, considerando che l'Alpine A110 R è stata presentata in anteprima nell'ottobre 2022 e l'azienda ha iniziato a raccogliere gli ordini a novembre e che da allora sono state realizzate le edizioni speciali Le Mans e Fernando Alonso.