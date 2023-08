La Revolution di Alpine non si ferma. Il Costruttore francese è deciso a proseguire il percorso di crescita iniziato nel 2020, che l’ha già portato a diventare un brand di riferimento tra le sportive. L’A110, infatti, è stata la 2 posti più venduta in Europa nel 2022 e le varie edizioni speciali degli scorsi mesi sono andate tutte sold out in 30 minuti.

Per mantenersi al top, la Casa transalpina ha strutturato un programma che la porterà a lanciare la sua prima elettrica nel 2026 e a raggiungere una produzione a zero emissioni nel 2030. Un passaggio importante avverrà anche tra il 2028 e il 2029 col ritorno dell’A310 e l’ingresso nel segmento delle coupé a 4 posti.

Si guarda al passato

Ogni futuro modello Alpine è stato anticipato dal marchio con un teaser specifico. Le informazioni scarseggiano, ma la curiosità è tanta, in particolar modo per la già citata A310, un nome già associato alla sportiva prodotta dal 1971 al 1984 in circa 11.000 esemplari.

Alpine A310 (2028), il render di Motor1.com

Proprio il modello originale presentato al Salone di Ginevra del 1971 potrebbe ispirare l’estetica della moderna A310. Le linee del teaser e il nostro render mostrano un richiamo proprio all’Alpine che fu, con una parte posteriore inclinata e una sezione anteriore allungata, con le tipiche proporzioni di un’auto con motore termico.

Il teaser dell'Alpine A310

Il passo, però, sarà decisamente più lungo per ospitare una seconda fila di sedili e la batteria, che con ogni probabilità sarà più grande rispetto a quella montata sulla futura A110 elettrica.

La configurazione dell'abitacolo potrebbe essere piuttosto particolare: nonostante la presenza delle due portiere, l'Alpine potrà ospitare quattro passeggeri, probabilmente in quattro poltrone singole in configurazione 2+2.

Alpine A310 (1982)

Di sicuro, l’A310 utilizzerà la piattaforma APP (Alpine Performance Platform), un’architettura modulare che permetterà di ospitare powertrain di nuova generazione. Proprio per questo motivo, al momento è davvero difficile ipotizzare che capacità avrà la batteria o quali saranno le prestazioni di questo modello.

Non resta che attendere i prossimi anni per scoprire ulteriori dettagli di uno dei modelli più interessanti e suggestivi del futuro di Alpine.