Il futuro elettrico di Alpine prende vita con l’A290_β. La show-car anticipa il modello di serie che sarà prodotto nel 2024 e che sarà il primo di tre nuove vetture elettriche per il marchio francese, che prevede anche un crossover GT e l’erede a batteria dell’A110.

L’A290_β è quindi ben più di un esercizio di stile dato che le forme e buona parte delle soluzioni potrebbero essere condivise col modello definitivo.

Quanta aggressività!

Il nome dell’Alpine dà una chiara identità all’auto: “A” è la lettera-prefisso che definisce tutti i modelli del marchio, mentre “2” si riferisce al segmento B e il “90” alla futura gamma “lifestyle” del marchio. Infine, “Beta” sta a significare alla fase sperimentale del modello che – come detto – diventerà presto di serie.

La vettura s’ispira chiaramente alla Renault 4 elettrica, con una carrozzeria più larga e aerodinamica che strizza l’occhio alle corse. Lunga 4,05 metri, larga 1,85 m e alta 1,48 m, l’Alpine si riconosce per i fari LED supplementari a doppia X (un omaggio alle auto da corsa di un tempo) e per i cerchi in alluminio da 20” dal design originale e montati su pneumatici Michelin sviluppati appositamente per il modello.

Alpine A290_β: la Renault 4 in veste da pista

La tinta bianca della carrozzeria, invece, richiama il mondo alpino, mentre le parti inferiori sono in fibra di carbonio per creare un forte contrasto cromatico e dare ulteriore carattere alle show-car.

Alpine non svela nei dettagli il powertrain, ma parla nello specifico delle varie caratteristiche del telaio. Come descritto dal brand, l’A290_β utilizza un sistema di torque vectoring per controllare separatamente la coppia trasmessa alle singole ruote, con questa soluzione che sarà presente anche sul modello di serie.

Alpine A290_β, il frontale

Inoltre, nel posteriore troviamo un retrotreno multilink e una taratura specifica per ammortizzatori, molle e barre stabilizzatrici anteriore e posteriore. L’impianto frenante è Brembo con pinze a quattro pistoncini, uguale a quello dell’A110.

Interni da fantascienza

Se gli esterni possono sembrare quelli di un’Alpine già pronta per la produzione, è nell’abitacolo che si vede l’essenza più pura del prototipo. Come nel concept Alpenglow mostrato al Salone di Parigi ad ottobre 2022, l’A290_β presenta tre posti, con quello del conducente posizionato al centro.

Il volante trae ispirazione dalle monoposto Alpine come la LMP2 A470 e la F1 A523. Nel suo design a forma di joystick sono comprese alcune funzioni prettamente corsaiole come il pulsante rosso con la scritta “OV”, che significa “overtake” (“sorpasso”).

Gli interni dell'Alpine A290_β Il volante dell'Alpine A290_β

Questa funzione fornisce una potenza extra per 10 secondi e sarà presente anche su tutti i modelli elettrici della Casa. Sempre sul volante si trovano i comandi per interagire coi box, impostare l’ABS in 11 posizioni diverse e selezionare le modalità di guida (“Wet”, “Dry” e “Full”).

Estremamente minimalista, la plancia a forma di freccia è dominata dalla strumentazione digitale, mentre i sedili sportivi hanno una struttura al 100% in carbonio grezzo e sono dotati di cinture di sicurezza da corsa Sabelt. Tra l’altro, il sedile del conducente è rivestito da un materiale tecnico retroriflettente chiamato “ultralumen” che, a contatto con la luce, lascia trasparire diversi motivi grafici.

Sempre a proposito di materiali, la plancia è rivestita di pelle con concia vegetale, mentre buona parte delle modanature sono realizzate in alluminio sabbiato.