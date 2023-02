Il 2023 è un anno molto importante per Alpine: da un lato c'è il saluto alla A110 e dall'altro il futuro elettrico. "Alpine deve prepararsi in condizioni ottimali per questo momento cruciale della sua storia", sottolinea Laurent Rossi, CEO di Alpine.

Per questo Philippe Krief, ex direttore tecnico della ricerca e sviluppo della Ferrari e direttore tecnico dell'Alfa Romeo, dal 6 marzo 2023 sarà Vicepresidente, Engineering & Product Performance, nonché Amministratore Delegato di Alpine Cars. Entrerà a far parte del Comitato di gestione del marchio e riferirà direttamente a Laurent Rossi.

Le novità in arrivo

Alpine ha annunciato un piano di prodotti senza precedenti per i prossimi anni e l'esperienza di Philippe Krief, responsabile di auto acclamate come l'Alfa Romeo Giulia e la Ferrari 458 Speciale, sarà determinante.

Procedendo con ordine, una delle novità che vedremo quest'anno è la Alpine A100 R, ma non è detto che la Casa non presenti un'ulteriore edizione speciale della A110 entro dicembre, visto che la sua carriera sta per terminare in attesa di una successiva generazione elettrica.

Alpine A100 R

L'arrivo di Philippe Krief a capo sia del reparto di Ingegneria che a quello di Prodotto rafforzerà la squadra, già composta da Robert Bonetto, VP Alpine Engineering, e Sovany Ang, VP Product Performance, che riferiranno direttamente a Philippe Krief e rimarranno membri del Comitato Direttivo Alpine.

"Sono lieto che Philippe Krief si unisca al nostro eccezionale e dinamico team Alpine - ha detto Laurent Rossi -. La sua pluriennale esperienza nell'industria automobilistica di fascia alta e sportiva sarà una risorsa per il marchio e ci permetterà di sviluppare una gamma di prodotti ricca e promettente per realizzare le nostre ambizioni, soprattutto nei nuovi mercati".

La carriera di Philippe Krief

Diplomato all'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées, Philippe Krief ha lavorato per Michelin e per il Gruppo Fiat. Ha proseguito la sua carriera nel settore auto in Ferrari e poi in Maserati, rispettivamente come Direttore del Dipartimento Veicoli e Direttore Tecnico del marchio Alfa Romeo.

Tornato alla Ferrari dal giugno 2016, Philippe Krief ha ricoperto il ruolo di Direttore dell'Ingegneria per poi approdare in Alpine.