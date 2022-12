Entro pochi anni il redivivo brand Alpine non soltanto si convertirà interamente all'elettrico, ma avrà anche una gamma molto più ampia che non includerà soltanto berlinette sportive. Tuttavia, per vedere questo proposito realizzarsi occorrerà aspettare ancora un paio d'anni.

La nuova fase prenderà infatti il via tra il 2024 e il 2025 con un SUV a batteria, il che significa che per il 2023 non ci saranno vere novità. Fatte salve le possibili anteprime dei modelli batteria, che ci aspettiamo comunque, il prossimo anno avrà ancora come protagonista unica la A110, con l'arrivo in commercio delle ultime versioni appena annunciate e forse qualche altra sorpresa di commiato.

Ecco le novità Alpine per il 2023:

Alpine A100 R

Presentata a ottobre con un successivo bagno di folla al Salone di Parigi, la A110 R è la versione più estremizzata della A110 tra quelle viste finora: la carrozzeria è stata rivista con un ampio kit di parti in carbonio, dal tetto al cofano anteriore all'alettone posteriore in stile racing, che aumenta la downforce e riduce il peso.

Alpine A110 R

Il motore 1.8 turbo tocca i 300 CV e 340 Nm e l'assetto è stato ribassato di 10 mm e irrigidito. Le prestazioni raggiungono così i 285 km/h di velocità e 0-100 in soli 3,9 secondi.

Alpine A110 Fernando Alonso

In aggiunta a questo, c'è un'edizione speciale dedicata al pilota Fernando Alonso: 32 esemplari in omaggio alle sue vittorie in F1, con un abbinamento di colori e dettagli interni scelti dal pilota stesso. In aggiunta, questa vettura può avere, a richiesta, un assetto ancora più basso e rigido.

Le consegne delle Alpine A110 R inizieranno nei primi mesi del 2023. Per ora non sono annunciate altre novità, anche se per la fine dell'anno la Casa potrebbe proporre un'ulteriore edizione speciale con cui salutare definitivamente il modello, che terminerà la sua carriera nel 2024 in attesa di una successiva generazione elettrica.

Alpine A110 E-Ternité Concept

Quest'ultima è stata in qualche modo anticipata dal prototipo E-Ternité, ottenuto però come trasformazione del modello attuale su cui sono stati trapiantati e adattati un motore elettrico, il pack batterie della Renault Mégane E-Tech, ottenendo prestazioni molto vicine a quelle della A110 base da 242 CV. Una sorta di antipasto del modello che verrà e che avrà invece un piattaforma specifica.