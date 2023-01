L'arrivo di Oliver Blume a capo del Gruppo Volkswagen dopo l'addio di Herbert Diess sta portando numerose novità nel colosso tedesco, da ripensamenti sui piani strategici a cambi di personale. Con un certo viavai all'interno del centro stile. Così dopo l'avvicendamento in quel di Porsche e al vertice dello stile dell'intero Gruppo ora tocca a Volkswagen cambiare responsabile del design. Pescando "in casa".

Dal primo febbraio infatti Andreas Mindt - attualmente numero uno dello stile Bentley - prenderà il posto di Jozef Kabaň alla guida del design di Volkswagen.

Tra premium e super lusso

Entrato nel Gruppo nel 1996 Mindt ha già lavorato all'interno del reparto stile VW, partecipando - tra le altre cose - alla definizione delle linee della prima generazione di Tiguan e del design esterno della Golf 7. Modelli fondamentalli all'interno della gamma.

Audi e-tron GT Audi Q3 Sportback

Nel 2014 il passaggio in Audi dove ha guidato il design esterno Audi, dalla piccola A1 all'ammiraglia elettrica e-tron GT, passando per Q3 e Q8, dando loro un family feeling subito riconoscibile e capace di variare a seconda del tipo di carrozzeria e di motorizzazione.

Da Audi nel 2021 Mindt passa a Bentley, dove ricopre il ruolo di responsabile dell'intero design. Anche in questo caso guida una ridefinizione delle linee, rispettando i canoni tipici della Casa, sfociati nella Bentley Batur.

Bentley Mulliner Batur

Il posto di Mindt alla guida della "B alata" verrà preso da Tobias Sühlmann, attualmente a capo dello stile esterno di Bentley, dove è arrivato dopo una lunga carriera in brand come Aston Martin, Bugatti e McLaren assieme a Volkswagen, dove ha lavorato su modelli come Arteon, Passat e Touareg.