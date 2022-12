Quello del Gruppo Volkswagen sarà un fine 2022 con il botto. E non per il lancio di modelli inediti, ma perché il 15 dicembre Oliver Blume - CEO del colosso tedesco - presenterà la nuova strategia per software e piattaforme al Consiglio di Sorveglianza.

A dare la notizia è stata la Reuters, a citare informazioni trapelate da fonti vicine alla Casa ma non ufficiali e non confermate. Secondo i rumors il nuovo piano avrà come obiettivo principale quello di portare su strada la visione impostata dall'ex CEO Herbert Diess, migliorandola dove possibile.

Software e piattaforme

Principalmente la nuova strategia dovrebbe riguardare i software e le piattaforme. Il primo è un tema molto delicato in questo momento per tutto il Gruppo, dopo le critiche ricevute dai clienti in merito al funzionamento dei nuovi sistemi di infotainment delle auto.

I problemi di Volkswagen con la parte software non sono infatti un mistero e lo stesso Gruppo ha recentemente fatto mea culpa, ammettendo gli errori e promettendo soluzioni per i prossimi mesi. Resta da capire come verranno risolti questi problemi.

Il monitor della Volkswagen ID.3

Grazie ai rumors sappiamo che la nuova strategia di Blume dovrebbe prevedere il lancio della nuova piattaforma software 2.0, completamente nuova e pronta per dare vita alla guida autonoma di Livello 4. Guida autonoma che avrebbe dovuto essere presentata in veste definitiva nel 2026, ma i problemi l'hanno fatta slittare a fine decennio.

Oltre a questo, sempre Reuters ha riferito che durante la riunione del 15 dicembre dovrebbero essere svelati anche i piani per l'attuale piattaforma software 1.1 e la prossima 1.2, alla base dei ritardi della Porsche Macan 100% elettrica.

Un muletto della Porsche Macan elettrica

Il progetto Artemis

La vera notizia "bomba" però sarebbe un'altra: le fonti citate dalla Reuters infatti parlano del progetto Artemis - focalizzato sulla guida autonoma - che il 15 dicembre sarà tolto ad Audi a causa della mancanza di sviluppi recenti.

Audi grandsphere concept

Al posto degli uomini di Ingolstadt Blume sarebbe dell'idea di mettere gli ingegneri del reparto veicoli commerciali, ma come per il resto dei rumors non ci sono conferme ufficiali.