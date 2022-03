La famiglia ID. di Volkswagen riceve per il 2022 un miglioramento della tecnologia di bordo. Molto più di un semplice aggiornamento software, aggiunge nuove funzioni nei sistemi di assistenza alla guida di Livello 2, un assistente vocale più evoluto e una grafica del sistema di infotainment, e del virtual cockpit a realtà aumentata, leggermente modificata.

Si tratta della versione 3.0 del software di gestione e introduce anche una nuova potenza di ricarica accettata in corrente continua, che passa così a un massimo di 135 kW, rispetto ai precedenti 125 kW. Ecco tutti i dettagli.

Livello 2

Il primo grande upgrade introdotto dal nuovo software 3.0 è un miglioramento completo dei sistemi ADAS di Livello 2. Si parte con il nuovo cruise control adattivo predittivo, ora in grado di rilevare curve e incroci, adeguando la velocità autonomamente, cambiando corsia in autostrada senza che il conducente debba girare il volante.

Insieme al nuovo cruise control, con il software 3.0 viene introdotta anche una nuova versione del sistema di mantenimento corsia, in grado ora non solo di mantenere l'auto con una maggior precisione al centro della carreggiata, ma anche di adattarsi allo stile di guida del guidatore, mantenendosi autonomamente più a destra o a sinistra rispetto al centro.

Le novità per i sistemi ADAS di casa Volkswagen non finiscono qui. Insieme a quanto appena citato viene introdotto anche il nuovo Travel Assist con Swarm Data, un sistema in grado di seguire, con maggior precisione rispetto all'attuale, il traffico circostante, adeguandosi al comportamento degli altri utenti della strada. Utile in particolare quando sono presenti delle asperità sul manto stradale, o in caso di maltempo, e reso possibile grazie alla nuova tecnologia di comunicazione tra veicoli Volkswagen, vale a dire la tecnologia Car2Car.

Parcheggio automatico

Altra novità del software di gestione 3.0 è il nuovo Park Assist Plus con funzione di memoria. La famiglia ID. di Volkswagen diventa ora in grado di parcheggiarsi in autonomia e di memorizzare l'ingresso in aree di parcheggio in cui si è soliti accedere. Entrare nel proprio box o nel cortile di casa diventerà così ancora più facile.

Infotainment e HUD

L'aggiornamento introduce anche un miglioramento complessivo della gestione del sistema di infotainment. In particolare, la precisione di risposta dell'assistente vocale Hello ID. aumenta fino al 95% e vengono introdotte nuove informazioni visibili sull'Head Up Display a realtà aumentata, come l'avviso di carica bassa o le informazioni riguardanti l'assistente autonomo di cambio corsia.

Tutte queste novità sono state pensate dal reparto tecnico della casa di Wolfsburg grazie alla collaborazione con il Club di possessori Volkswagen ID., che si sono resi disponibili a fornire degli accurati feedback per migliorare la user experience.

Ricarica

Con il nuovo software 3.0 aumenta anche la potenza di ricarica in corrente continua accettata. Passa dai precedenti 125 kW a 135 kW per garantire pieni di energia in tempi ancora più brevi, ma non è tutto.

L'aggiornamento del sistema introduce anche una nuova utilissima funzione al sistema di infotainment. Si chiama e-route planner e permette di pianificare con ancora più precisione i viaggi, finalmente con la possibilità di prevedere delle soste multiple nel caso di tragitti a grandissima percorrenza. Fino a oggi poteva prevedere al massimo una sosta.

Come si aggiornano

Gradualmente tutte le auto della famiglia ID. già consegnate si aggiorneranno al nuovo software 3.0, via OTA. L'aggiornamento infatti arriverà in automatico sulle vetture già equipaggiate con il precedente software 2.4. Per le prime produzioni dotate del 2.3 invece, Volkswagen sta studiando un modo per aggiornarle prima alla versione successiva per poi passare alla terza.

Ci sono poche notizie a riguardo ma la Casa ha anticipato che il primo aggiornamento avverrà con la sostituzione della batteria tampone da 12 volt, che doterà le prime produzioni, soprattutto di ID.3, della tecnologia di connessione alla rete, per ricevere poi i successivi aggiornamenti via OTA.