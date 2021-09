L'auto sta cambiando rapidamente e non solo perché viaggia sempre più a emissioni zero, spinta unicamente da motori elettrici. Il cambiamento riguarda anche la possibilità di aggiornarla da remoto, sia per quanto riguarda la parte di infotainment sia gli aiuti alla guida, con software rinnovati e sempre più potenti.

Si chiamano aggiornamenti Over the Air (abbreviati in OTA), presenti già da anni sulle Tesla e da oggi disponibili su tutti i modelli della famiglia ID di Volkswagen.

Le varie Volkswagen ID.3, ID.4 e la sua versione sportiva ID.4 GTX riceveranno quindi regolarmente aggiornamenti software da remoto, senza quindi che questi siano disponibili - come test - per i clienti che si erano registrati nel "ID. First Movers Club". Ora tutti i clienti delle auto elettriche del colosso tedesco potranno beneficiare degli aggiornamenti.

Come si inizia

Il primo pacchetto comprende migliorie per l'ID. Light, la striscia luminosa nella parte inferiore del parabrezza, che fornisce al guidatore feedback visivi al guidatore per aiutarlo ad attuare una guida più "green", così da aumentare l'autonomia.

Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3, ID.4 e ID.4 GTX migliorano anche nell'elaborazione delle immagini, grazie al nuovo software per la gestione della telecamera multifunzione, per un più rapido riconoscimento di tutto ciò che si trova sulla strada. Stesso discorso per il controllo dinamico degli abbaglianti, per una più precisa regolazione del fascio luminoso.

Seguendo poi i feedback dei clienti, l'infotainment delle Volkswagen ID si modifica nella grafica, con design più chiaro e intuitivo.

Volkswagen ID.4 Volkswagen ID.4 GTX

Aggiornamenti programmati

La prima suite di aggiornamenti Over the Air fa da preludio a un futuro che prevede nuovi software in arrivo ogni 12 settimane circa, così da offrire modelli sempre migliori. Inoltre allo studio c'è la possibilità di rendere disponibili aggiornamenti a pagamento per sistemi di assistenza alla guida - come il Travel Assist o l'aumento dell'autonomia delle batterie - anche solo per un periodo limitado di tempo.

Le auto elettriche diventano così sempre più simili a smartphone, con un'hardware ricco e la possibilità di sbloccarne o migliorarne le funzionalità semplicemente scaricando una nuova versione del software o determinate app.