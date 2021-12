All'inizio del 2022, Volkswagen proporrà sulla Golf 8 un rinnovato sistema di infotainment con importanti migliorie sia all'interfaccia sia all'assistente vocale. Maggior rapidità di avvio, capacità di ascolto e comprensione, comandi touch più fluidi e pronti nella risposta, potenza di calcolo migliorata, guardando a un futuro prossimo in cui la comunicazione diventerà centrale per l'utilizzo stesso dell'auto.

L'upgrade arriverà da solo: il progresso delle tecnologie digitali in questo settore galoppa più velocemente di tutto il resto e per questo non si possono più aspettare restyling e cambi di modello per proporre gli aggiornamenti sulle auto più diffuse, per le quali proprio questi servizi diventano sempre più determinanti nell'indirizzare la scelta.

Cosa cambia

Sulle Golf in produzione da fine 2021/inizio 2022 (e a seguire su altri modelli iniziando da T-Roc, Passat e Tiguan) l'infotainment diventerà dunque più "agile" ed efficiente. Il controllo vocale e la navigazione saranno operativi più rapidamente al momento dell'avvio e avranno una risposta migliorata delle funzioni di scorrimento e visualizzazione mappe.

Il controllo vocale, attivato dalla frase "Ciao Volkswagen" offrirà invece un riconoscimento più rapido delle parole pronunciate e quindi risposte più precise. Sarà in grado di ricevere richieste indirette, rispondendo a espressioni come "Ho freddo" oppure "Fa caldo" o ancora "Dove posso trovare un ristorante giapponese?"

I nuovi microfoni digitali permetteranno poi al sistema di individuare con precisione quale passeggero ha pronunciato la frase, regolando così la temperatura sul lato giusto. Il sistema ottimizzato sarà anche in grado di porre ulteriori domande per avere ordini precisi e consentire interruzioni senza disattivarsi. La capacità di comprensione del sistema, secondo Volkswagen, è stata portata al 95% mentre il numero di operazioni necessarie per le funzioni di ricerca notizie, meteo ecc... è stato ridotto e semplificato.

Inizialmente l'aggiornamento sarà disponibile per i paesi di lingua inglese e inglese/americana, tedesca, francese, spagnola, italiana e ceca, mentre l'adattamento per i Paesi del nord e dell'est Europa arriverà subito dopo. I controlli vocali evoluti continueranno per il momento a gestire l'area di navigazione e intrattenimento, non essendo ancora previste funzioni che interagiscano con i dispositivi di sicurezza.

L'importanza del software "fatto in casa"

Esattamente come accade per le batterie delle attuali e future auto elettriche, i costruttori stanno lavorando per internalizzare il più possibile anche lo sviluppo di software. La presenza e il ruolo dei sistemi informatici a bordo delle auto sono infatti gli elementi che hanno visto la crescita maggiore negli ultimi 30 anni.

Nel caso della Golf, si è passati dai primi sistemi, con appena 50.000 linee di codice, introdotti con la seconda generazione, agli oltre 100 milioni di linee di codice dell'attuale, destinati a triplicare nel giro di pochi anni con l'evoluzione del ruolo dell'auto, che diventerà parte di un ecosistema interamente connesso comunicante a 360° con l'ambiente circostante.

Per questo, fondamentale è avere uno sviluppo sempre più "su misura" per i propri veicoli. A tal proposito, Volkswagen ha avviato una collaborazione con gli specialisti di Cariad allo scopo di portare la percentuale di software di proprietà sulle sue vetture al 60% entro il 2025.