Le novità 2022 di Volkswagen sono una cartina al tornasole di come, al pari di molti altri marchi generalisti, il colosso tedesco stia attraversando la fase cruciale del passaggio di testimone tra i modelli tradizionali, ormai pronti a sparare le loro ultime cartucce, e quelli elettrici che stanno costruendo l'offerta di domani.

Il 2022 è un anno-chiave in cui vedremo interessanti novità su entrambi i fronti: da una parte una gamma che non rinuncia a crescere ancora e andare ad occupare i segmenti più di moda, nella fattispecie i SUV compatti e i SUV-coupé rappresentati dal restyling della T-Roc e la nuova Taigo, dall'altra due elementi-chiave della famiglia elettrica ID come ID.5 e ID.Buzz. In più, un piccolo mito come la Polo GTI arriverà nell'ultima versione che probabilmente sarà l'ultima per davvero.

Ecco tutte le novità 2022 di Volkswagen:

Volkswagen Polo GTI 2022

Volkswagen non rinuncia volentieri alle sue sportive popolari e l'ultima generazione di Polo vuole lasciare al suo pubblico un buon ricordo. Ecco dunque che pochi mesi dopo il restyling del resto della gamma arriva anche quello della Polo GTI, che sfrutta a fondo il nuovo look per proporre tocchi inediti nei paraurti e nelle fanalerie e regala un ulteriore guizzo di potenza.

Il motore 2.0 TSI sale infatti da 200 a 207 CV per uno 0-100 da 6,5 secondi e una velocità massima di 240 km/h. La messa a punto include assetto ribassato di 15 mm, ammortizzatori a controllo elettronico con 2 tarature, control di trazione XDS, cerchi da 17" (18" a richiesta) e cambio doppia frizione di serie come pure i fari allo Xeno Matrix IQ.Led. La nuova Volkswagen Polo GTI è già a listino a 30.100 euro, ma l'arrivo su strada è fissato per marzo.

Nome Volkswagen Polo GTI Carrozzeria berlina 5 porte Motori benzina Data di arrivo marzo (già ordinabile) Prezzi da 30.100

Volkswagen T-Roc 2022

Presentato da poco, il restyling di Volkswagen T-Roc ha un frontale più appuntito e prese d'aria enfatizzate, soprattutto sulla versione R-line, ma non soltanto: tre tipi di fari a Led (semplici, Plus e IQ.Led) sono a listino di serie o a richiesta, gli interni hanno rivestimenti più piacevoli e display più grandi che accoglieranno anche l'infotainment e l'assistente vocale migliorato in arrivo anche su Golf e la funzioni di assistenza alla guida Travel Assist.

Tra i motori, invece, non ci sono novità: si riparte con i 1.0 e 1.5 turbobenzina e con i 2.0 a gasolio del modelli pre-restyling. Al vertice torna poi la versione R con il 2.0 benzina da 300 CV. Niente motori elettrificati per quello che è uno dei modelli Volkswagen più venduti al mondo e che dunque pare chiuderà la sua carriera da "petrolhead" senza rimpianti. In compenso è confermata la variante Cabrio, unica nel panorama.

Nome Volkswagen T-Roc Carrozzeria SUV e SUV Cabriolet Motori benzina e diesel Data di arrivo Aprile 2022 (già ordinabile) Prezzi da 25.500 a 46.450 euro

Volkswagen Taigo

Con Volkswagen Taigo la Casa di Wolfsburg ha voluto dire la sua nel sotto-segmento di successo dei SUV-Coupé che, tra le piccole/compatte, non ha molti rappresentanti se escludiamo quelli di livello premium. La piattaforma è la MQB A0, quella di Polo e T-Cross.

La Volkswagen Taigo è lunga 4,24 metri, con prezzo dipartenza di 23.150 euro con listino già ufficializzato. I motori sono soltanto a benzina, 1.0 e 1.5 con potenze comprese tra 95 e 150 CV, ma privi di soluzioni ibride di qualsiasi livello.

Nome Volkswagen Taigo Carrozzeria SUV-Coupé Motori benzina Data di arrivo Febbraio 2022 (già ordinabile) Prezzi da 23.150 a 29.400 euro

Volkswagen ID.5

Ammiraglia provvisoria della nuova gamma elettrica, la Volkswagen ID.5 è per ora il modello top fin qui realizzato dalla Casa di Wolfsburg su piattaforma MEB, ma anche quello che guarda più all'aspetto prestazionale: presentato poco dopo l'estate, è un SUV-coupé elettrico grande quanto il gemello ID.4 (misura 4,60 metri circa) ma più accattivante, che debutterà a inizio 2022 con un listino già completo della versione ad alte prestazioni GTX.

La gamma italiana, annunciata da poco, prevede soltanto le due versioni più potenti, la Pro Performance da 204 CV e la GTX, appunto, da 300 CV, entrambe a trazione integrale con un motore per ogni asse e batterie da 77 kWh che promettono autonomie da 480 a 520 km, non prevista per ora la Pro con motore soltanto posteriore da 174 CV.

Nome Volkswagen ID.5 Carrozzeria SUV-Coupé Motori elettrici Data di arrivo Gennaio 2022 (già ordinabile) Prezzi da 52.900 a 58.700 euro

Volkswagen ID.Buzz

L'unico dei modelli Volkswagen elencati nel calendario delle novità 2022 a non essere già stato mostrato e reso già ordinabile a fine 2021, ID.Buzz è il primo modello della famiglia elettrica che avrà anche una declinazione commerciale e quello che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe disporre della batteria più capace, addirittura da 100 kWh.

Non sono gli unici primati: ID Buzz sarò anche il primo ad essere dotato di tecnologie per la guida davvero autonoma, anche se se inizierà con un progetto pilota che lo impiegherà come navetta nella città di Amburgo. Un prototipo è stato mostrato al Salone di Monaco lo scorso settembre, altri stanno girando quasi senza più camuffamento per gli ultimi collaudi in vista dell'inizio della produzione che per l'Europa avverrà ad Hannover. La presentazione è attesa per fine anno.