Una delle colonne portanti della gamma Volkswagen è pronta a rinnovarsi. La T-Roc, dopo quattro anni di onorata carriera e oltre 1 milione di unità vendute tra Europa e Cina, è oggetto di un restyling di metà carriera che punta a ringiovanirla fuori e, soprattutto, dentro.

Non sono stati ancora ufficializzati i prezzi, mentre l’arrivo nelle concessionarie è presumibilmente previsto per la metà del 2022.

Il nostro video

Ora può avere i matrix-LED

Per quanto riguarda il design esterno, l’aggiornamento interessa i paraurti anteriore e posteriore, dalle linee più decise e pulite. Cambiano anche i gruppi ottici: dietro le calotte sono oscurate e, internamente, la struttura è stata ridisegnata.

Davanti, invece, i fari a LED diventano un equipaggiamento di serie su tutte le versioni. Con i fari LED Plus gli indicatori di direzione assumono la forma di "L" rovesciata, "traslocando" dal paraurti.

Volendo, poi, si può optare per i matrice di LED IQ.Light, con 24 moduli per ogni proiettore in grado di evitare l’abbagliamento degli altri automobilisti e autoregolarsi in base alle condizioni metereologiche. Quando sono presenti, sulla calandra della T-Roc 2022 compare, in bella mostra, un listello luminoso che unisce i gruppi ottici.

Per personalizzare il SUV compatto si può scegliere anche tra quattro nuove tinte per la carrozzeria e nuovi disegni per i cerchi in lega, che vanno da 16 a 19".

Fotogallery: Foto Volkswagen T-Roc 2022

12 Foto

Dentro è "un’altra macchina"

È negli interni che la T-Roc 2022 cambia radicalmente. Tra gli aspetti più criticati della versione precedente c’era la scelta di plastiche dure per la realizzazione dell’abitacolo. Dalle parti di Wolfsburg hanno recepito il messaggio e ora, infatti, un materiale espanso riveste la plancia, dandole quindi un effetto soft touch e nuove rifiniture con impunture a vista. Stesso discorso per la parte interna dei pannelli porta. A seconda delle versioni, le fodere sono in tessuto oppure in similpelle.

Insieme ai materiali è stata rivista tutta l’impostazione della plancia: lo schermo centrale è stato posizionato più in alto, a sbalzo, sulla stessa linea visiva del cruscotto che ora è sempre digitale, con diagonale da 8 a 10,25".

Tornando al display principale, oltre a quella di 6,5 o 8 pollici, ora può raggiungere una diagonale di 9,2 pollici con il sistema più evoluto Discover Pro, che include tra le altre cose la connettività per poter fruire dei servizi streaming, per esempio quelli musicali, e la compatibilità senza cavo con Android Auto e Apple CarPlay.

Subito sotto, debuttano i nuovi comandi a sfioramento del climatizzatore automatico, gli stessi che abbiamo visto sull’ultima generazione di Golf e poi estesi su Tiguan e Polo. Ha una nuova forma la leva del cambio automatico, così come il volante, dotato di razze con superfici capacitive.

Nessuna variazione per quanto riguarda l’abitabilità, molto buona per il segmento, e per la capacità di carico che parte da un minimo di 445 litri.

Sotto al cofano solo conferme

La T-Roc 2022 non porta con sé novità di sostanza, invece, per quanto riguarda la gamma propulsori, perlomeno al lancio. L’offerta si articola su due unità a benzina, un 1.0 tre cilindri da 110 CV e il 1.5 quattro cilindri da 150 CV, mentre il 2.0 da 190 CV non è ancora confermato per il nostro Paese. Il Diesel è invece un 2.0 con step di potenza di 115 CV e 150 CV, anche con trazione integrale 4Motion. A seconda delle versioni il cambio è un manuale a sei rapporti oppure il DSG automatico a 7 marce.

La punta di diamante della gamma è la T-Roc R, che può vantare ben 300 CV erogati da un 2.0 turbobenzina, la trazione integrale e uno 0-100 coperto in 4,9". Nessun propulsore in gamma è attualmente accompagnato da un modulo elettrificato che lo renda mild-hybrid.

Ti assiste più di prima

Se già la T-Roc pre-aggiornamento poteva contare su una dotazione di ausilio alla guida completa ed efficace, ora si aggiunge anche il Travel Assist che, combinando l’azione di cruise control adattivo e mantenitore attivo di corsia, fino ad una velocità di 210 km/h è in grado di intervenire su sterzata, accelerazione e frenata.

Le mani, ovviamente, vanno tenute rigorosamente sul volante, e allora ecco che dei nuovi sensori capacitivi integrati nello stesso riconoscono quando lo si sta impugnando. Il cruise control adattivo, sfruttando la telecamera anteriore e il GPS del navigatore, è di tipo predittivo, in grado quindi di anticipare il cambio dei limiti di velocità e la tipologia di strada che si sta per affrontare.

Il Lane Assist, invece, che monitora l’angolo cieco, può intervenire attivamente sullo sterzo per riportare all’interno della corsia ed evitare potenziali collisioni.

Per tutti i gusti

L’aggiornamento riguarda tutta la gamma T-Roc, compresa la già citata R e la Cabriolet, con tetto in tela e quattro posti, che era stata lanciata solo nel 2020 e che è prevista con i soli motori a benzina.

L’offerta commerciale conta su quattro allestimenti: quello "base", il Life, il già ricco Style e la versione R-Line che vedete nelle fotografie di lancio.