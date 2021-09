Dopo aver debuttato online nel corso dell'estate la Volkswagen Taigo arriva nei listini italiani con un prezzo di partenza fissato a 22.900 euro, vale a dire quasi 3.000 euro in meno rispetto alla T-Roc, con la quale condivide (centimetro più, centimetro meno) le misure, utilizzando però la piattaforma MQB-A0 di Volkswagen T-Cross, Seat Arona e le altre "piccole" del Gruppo.

Un SUV compatto con forme da coupé caratterizzato da un tetto che scende dolcemente verso la coda, con frontale in stile con gli altri SUV Volkswagen e la solita dotazione tecnologica molto ricca. Attualmente la gamma in Italia si compone di 2 allestimenti, abbinabili ad altrettanti motori esclusivamente benzina.

Volkswagen Taigo, gli allestimenti

La Volkswagen Taigo è disponibile negli allestimenti Life ed R-Line. Il primo di serie offre cerchi in lega da 16", luci anteriori e posteriori a LED, frenata d'emergenza, cruise control adattivo, lane assist, rilevatore della stanchezza conducente, sistema di infotainment con monitor touch da 8", strumentazione digitale, climatizzatore manuale e 4 prese USB (2 anteriori e 2 posteriori).

La Volkswagen Taigo R-Line, con prezzi a partire da 27.350 euro, aggiunge cerchi in lega da 17", dettagli sportivi specifici, sedili sportivi, palette al volante, park pilot, tetto panoramico e monitor touch da 10,25".

La lista degli optional comprende varie colorazioni per la carrozzeria (perlacee o metallizzate), cerchi da 18", climatizzatore automatico, IQ.Drive pack plus, sistema keyless, sedili anteriori riscaldabili, luci matrix LED, selettore per le modalità di guida, telecamera posteriore e molto altro.

Volkswagen Taigo, i motori

Come scritto all'inizio la Volkswagen Taigo è disponibile unicamente con motorizzazioni benzina: il 1.0 turbo benzina 3 cilindri da 95 CV o 110 CV, quest'ultimo abbinabile al cambio manuale o all'automatico DSG doppia frizione a 7 rapporti, e il 1.5 turbo benzina 4 cilindri da 150 CV abbinato esclusivamente alla trasmissione automatica.

Volkswagen Taigo, i prezzi