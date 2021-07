Il primo SUV coupé della Casa di Wolfsburg si chiama Volkswagen Taigo, è la versione europea del sudamericano Nivus e sfrutta il pianale della compatta T-Cross e della Polo per raggiungere i 4,26 metri di lunghezza e superare anche la più grande T-Roc.

Lo stile sportivo da SUV coupé arriva da un'altezza ridotta, dal montante posteriore fortemente inclinato e da una serie di dettagli specifici come la mascherina verticale e la fascia luminosa continua in coda. I motori della Volkswagen Taigo sono i TSI turbo benzina in versione 1.0 da 95 e 110 CV e 1.5 da 150 CV. Il lancio commerciale in tutta Europa, Italia compresa, partirà nel primo trimestre del 2022 e il prezzo base tedesco è stato annunciato inferiore ai 20.000 euro.

Stile da SUV coupé compatto e sportivo

La Volkswagen Taigo si presenta come un SUV coupé compatto di segmento B (piattaforma MQB A0) lungo 4,26 metri, alto appena 1,49 metri e largo 1,75 metri, misure che la rendono più bassa e più lunga della sorella T-Cross. L'unica rivale paragonabile è la Renault Arkana, che è ancora più lunga. Il passo di 2,56 metri è di pochi millimetri superiore a quello di Polo e T-Cross e questo promette un'abitabilità interna maggiore, soprattutto per chi si accomoda nei sedili posteriori, mantenendo un bagagliaio da 432 litri di capacità.

Lo stile è del tutto nuovo per la gamma europea dei SUV Volkswagen, sviluppato dai fratelli Marco Pavone e José Carlos Pavone per l'Europa e il Sud America. Caratteristico è il frontale con ampia mascherina verticale incorniciata da fari full LED di serie che dalla versione Style diventano LED Matrix IQ.LIGHT con una barra trasversale illuminata nella calandra. In coda c'è invece una banda luminosa continua per i gruppi ottici a tutta larghezza.

Particolarmente curato è poi il dettaglio dei montanti posteriori inclinati che fanno scendere il tetto nella coda e nel portellone sovrastato da un grande spoiler. La linea laterale è caratterizzata da ampi archi passaruota in materiale plastico scuro e dai cerchi in lega con misure da 16" a 18".

Il nostro video

I motori e i cambi di Volkswagen Taigo

La scelta delle motorizzazioni di Volkswagen Taigo, tutte a benzina e per il momento senza elettrificazione, parte dal tre cilindri 1.0 TSI 95 CV abbinato al cambio manuale 5 marce che tocca i 183 km/h. Salendo di potenza troviamo la Taigo 1.0 TSI 110 CV con cambio manuale a 6 marce o DSG 7 marce che tocca i 191 km/h.

Al top della gamma Taigo c'è il quattro cilindri 1.5 TSI 150 CV con cambio automatico DSG 7 marce che arriva a 212 km/h. Come per la nuova Polo e la T-Cross, non sono proposti motori diesel, così come eventuali versioni ibride non previste al lancio.

Life e R-Line

A livello di allestimenti la Volkswagen Taigo propone al lancio per l'Italia le varianti Life e R-Line. Già a partire dalla Taigo Life sono presenti nella dotazione il quadro strumenti digitale da 8", i cerchi in lega da 16", l'airbag centrale, il volante multifunzionale in pelle, lo schermo da 6,5" per l'infotainment centrale, il climatizzatore e la proiezione luminosa dagli specchietti retrovisori esterni. A richiesta si può avere il tetto panoramico apribile e il climatizzatore automatico Climatronic con comandi digitali.

L'allestimento R-Line punta tutto sulla sportività e le dotazioni più ricche come il paraurti anteriore specifico e dotato di finiture in nero lucido, i fari LED Matrix IQ.LIGHT, i fendinebbia a LED, il diffusore posteriore in nero lucido che incornicia i terminali di scarico e il padiglione verniciato di nero.

A questo si aggiungono il sistema infotainment Ready2Discover da 8,0", i sedili anteriori riscaldabili con tessuti dedicati, i rivestimenti interni in Dark Grey Anodized Opaco, il Digital Cockpit Pro con display da 10,25" e il tetto panoramico sollevabile e scorrevole. Il pacchetto Black Style dedicato alla Taigo R-Line aggiunge finiture nere a specchietti, calandra, terminali di scarico e cerchi da 18".